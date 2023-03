La classifica dei segni più bravi a comandare: scopri se sei anche tu tra i 5 leader nati dello zodiaco

Ci sono poche persone che danno il meglio di sé alla guida di un gruppo o di un’organizzazione. La capacità di essere leader è infatti una caratteristica molto rara che non tutti hanno. Quello che è davvero sorprendente è che gli astrologi affermano che potrebbe essere una dote legata alla data di nascita. Stiamo infatti per conoscere i 5 segni zodiacali più portati a comandare.

La storia dell’umanità è costellata delle imprese di grandi conquistatori e condottieri. Personaggi come Giulio Cesare, Napoleone, Alessandro Magno, hanno trasformato le loro Nazioni in veri e propri imperi. Ad accomunarli una leadership incredibile e la capacità di guidare folle ed eserciti. Due doti che non tutti hanno, come ci confermano le stelle e i pianeti. Sembra incredibile ma probabilmente la predisposizione al comando è legata alla data di nascita. E oggi scopriremo proprio la classifica dei segni più bravi a comandare. Ce ne sono addirittura 5 che possiamo considerare come leader naturali.

Il Leone è nato per comandare ma occhio alle brutte sorprese

Come da pronostici, nella top 5 dei segni più abili a comandare troviamo il Leone. I nati sotto questo segno sono famosi per il carisma e per la capacità di mantenere la calma nei momenti difficili. Doti ottime per il comando a cui si aggiunge spesso anche una buona dose di generosità. Ma c’è anche un lato oscuro della medaglia.

I Leone sono infatti estremamente egocentrici e portati all’eccesso, caratteristiche che li mettono sul podio dei segni più irritanti in assoluto. Forse è meglio sperare in un buon ascendente se il nostro capo è un Leone.

Capricorno e Bilancia sono i leader che tutti vorremmo avere

Decisamente diversa la leadership naturale di altri due segni: il Capricorno e la Bilancia. I Capricorno sono capaci di guidare gli altri con il proprio esempio, fatto di sacrificio e dedizione. In più sono estremamente professionali e sono organizzatori abilissimi. I capi perfetti per valorizzare il talento del gruppo.

Il segno della Bilancia, invece, è celebre per le sue capacità diplomatiche e per l’abilità a risolvere i conflitti. La sua leadership è sempre aperta al dialogo, all’ascolto delle opinioni degli altri e alla ricerca della soluzione migliore per tutti. Questo non significa che non prenderà mai una decisione. Significa che metterà il benessere dei compagni davanti al suo.

La classifica dei segni più bravi a comandare: ci sono anche Vergine e Scorpione

Completano la top 5 dei segni più portati al comando la Vergine e lo Scorpione. Il leader Vergine è un capo calmo e pacato e un abilissimo pianificatore, tanto da rasentare la maniacalità. Molto meglio averlo al comando che come pari. Non per niente la sua incapacità di accettare gli errori lo rende uno dei segni peggiori come collega di lavoro.

Carisma, fascino e mistero sono invece le caratteristiche che rendono lo Scorpione un abile “comandante”. Lo Scorpione è come una calamita per chi è in cerca di una figura di riferimento a cui affidarsi. Ed è capace di rendersi inavvicinabile da tutti, aumentando l’alone di mistero che lo circonda. La nota negativa è che i nati sotto questo segno sono consapevoli delle loro doti e spesso le sfruttano per ottenere i propri obiettivi personali.