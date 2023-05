Addio sporco e muffa dalla lavatrice in soli 5 minuti: scopri i trucchi dell’esperto di pulito Luca Guidara

La lavatrice è un elettrodomestico a dir poco fondamentale. Ormai non riusciremmo più ad immaginare la nostra vita senza la lavatrice e per fare in modo che funzioni bene dobbiamo prendercene cura. Non è necessario farlo spesso. Tuttavia, pulire periodicamente il filtro e il cassetto dei detersivi ti aiuterà ad avere una lavatrice perfettamente funzionante e potrà durare anche a lungo.

Pulire casa ci porta via moltissimo tempo. Ogni giorno dobbiamo destreggiarci tra 1000 impegni, il lavoro e la famiglia e spesso non riusciamo a fare tutto ciò che serve. Per questo motivo, ricorrere a qualche consiglio e piccolo trucco può aiutarci a risolvere molti problemi quotidiani.

Oggi ci concentreremo sulla lavatrice, uno strumento davvero importante nella vita di tutti i giorni. Purtroppo, muffa, residui di sporco e detersivi e calcare sono sempre in agguato. Per correre ai ripari, con questo articolo vogliamo darti dei consigli che ti permetteranno pulire la lavatrice in tempi record. Tutto ciò che dovrai fare è seguire i segreti di uno dei massimi esperti di pulito in Italia: Luca Guidara.

Addio sporco e muffa: per pulire bene la lavatrice bastano sole 3 mosse

Per pulire la nostra lavatrice useremo solo 3 o 4 ingredienti che probabilmente hai già in casa. Per prima cosa, però, dobbiamo lavorare in sicurezza. Pertanto, è opportuno togliere la presa di corrente. A questo punto puoi procedere rimuovendo il filtro. Siccome con grande probabilità c’è ancora dell’acqua, posiziona una teglia bassa davanti al filtro e raccogli l’acqua.

Dunque, apri lo sportello del filtro e fai uscire l’acqua poco alla volta. Estrai il filtro e fai la stessa cosa con la vaschetta dei detersivi. Metti tutto dentro una bacinella oppure nel lavandino e riempilo con acqua calda e detersivo per i piatti. In caso di incrostazioni, lascia il tutto in ammollo per almeno 30 minuti in acqua calda e aceto di bianco o acido citrico. Ne basta mezzo bicchiere per ottenere un buon risultato.

Per pulire usa una spugna morbida o un panno in microfibra, mentre per gli angoli utilizza uno spazzolino. Per pulire l’alloggiamento del filtro e della vaschetta dei detersivi, crea una soluzione a base di acqua e acido citrico. Vaporizzala direttamente dove serve e strofina delicatamente con uno spazzolino da denti. Questo rimedio eliminerà tutto lo sporco e il calcare.

Guarnizione e oblò sono pieni di sporco e calcare? Niente paura, in una sola passata torneranno come nuove

Addio sporco e muffa in un battibaleno anche dall’oblò e dalla guarnizione della lavatrice. Usare la candeggina ti permetterà di togliere ogni traccia di sporco in modo efficace. Usa un paio di guanti e una mascherina e vaporizza una soluzione di acqua e candeggina su un panno. Alza la guarnizione e puliscila per bene. Acqua e candeggina sono perfette anche per pulire e igienizzare l’oblò.

In alternativa alla candeggina, se vuoi usare un rimedio meno aggressivo, sostituisci questo prodotto con del semplice aceto di alcol.

L’ultimo step consiste nell’avviare un lavaggio a vuoto per pulire e igienizzare nel complesso tutto l’elettrodomestico. Nello scompartimento dei detersivi metti un bicchiere di candeggina, mentre in quello dell’ammorbidente aggiungi una soluzione di acqua e acido citrico.

Avvia il ciclo di lavaggio a 90 gradi a 600 giri. Ripetere questo procedimento una volta al mese ti aiuterà ad avere una lavatrice sempre perfettamente pulita e igienizzata.