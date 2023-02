Butti via i semi del limone? Sbagliatissimo, ti spiego 4 modi geniali per riutilizzarli in casa e giardino

Alcuni rifiuti possono essere facilmente riciclati. Questi materiali di scarto, in poche e semplici mosse, diventano dei preziosi alleati in casa. Tra questi troviamo anche i semi del limone che tutti buttiamo via. Ma vediamo come riutilizzarli in maniera intelligente e utile.

Il limone è uno degli alimenti che non manca mai nelle cucine degli italiani. Si usa per condire le varie pietanze e per preparare delle bevande dissetanti.

I benefici che questo agrume apporta al nostro organismo sono davvero tanti. Oltre ad avere una buona quantità di vitamina C, il limone sarebbe un ottimo astringente. Da non dimenticare anche la sua azione antiossidante, la presenza del potassio, delle fibre e del ferro.

I mille usi del limone: i rimedi della nonna

Questo agrume viene utilizzato, da sempre, per preparare degli scrub casalinghi che aiutano ad eliminare le cellule morte della pelle e per sbiancare i denti.

Ma il limone è anche un perfetto alleato delle pulizie domestiche. Si utilizza per sgrassare, per rimuovere il calcare e per eliminare i cattivi odori.

Del limone non si butta via proprio niente. Il succo e la buccia sono utilizzati sia in cucina che per alcune pulizie di casa. Ma anche i semi, che spesso gettiamo via, possono essere riciclati in maniera intelligente.

Se ti chiedi come puoi riutilizzarli, allora segui questi utili consigli. Butti via i semi del limone? Ti spiego come riciclarli in poche e semplici mosse Il metodo più comune per usare i semini del limone è quello di piantarli.

Come procediamo? Dobbiamo solo lavarli per bene ed eliminare la pelle che riveste il seme. In questo modo la germogliazione sarà più rapida.

Adagiamo i semini su un foglio di carta assorbente bagnato e ricopriamoli con un secondo foglio umido. Quando cominceremo a notare delle piccole radici, sarà il momento di piantarli in giardino o in vaso.

Preparare dei sacchettini fai da te per ogni evenienza

Ma i semini possono essere utilizzati anche per eliminare gli insetti. Vediamo subito come.

Il profumo è concentrato proprio in questa parte del limone. Quindi non buttiamo via i semi, ma inseriamoli in un sacchetto di cotone o anche un vecchio calzino spaiato e chiudiamo l’estremità aperta (usiamo uno spago oppure un nastrino).

Versiamoci sopra anche qualche goccia di olio essenziale alla citronella. Ora collochiamo il sacchettino ottenuto vicino alla finestra. L’odore del limone e della citronella terrà lontani gli insetti e le zanzare. Prima di compiere questa operazione laviamo e asciughiamo i semi.

Se sul sacchettino versiamo dell’olio essenziale agli agrumi, in poche e semplici mosse realizzeremo un profumatore per armadi, scarpiere e cassetti. Questo oggetto sprigionerà velocemente una fresca e inebriante fragranza.

Butti via i semi del limone? Ma sai che puoi usarli anche per profumare delicatamente il frigorifero? Posizioniamo i semini lavati e asciugati in una tazzina e versiamo qualche goccia di olio essenziale di limone.

Ricordiamo di non esagerare.

In questo modo elimineremo le puzze persistenti e i cattivi odori.