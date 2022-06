Un viso bello e pulito è uno degli obiettivi principali delle routine di bellezza. Purtroppo, però, ci troviamo spesso a che fare con i punti neri. Caratterizzati da un colore scuro, appaiono in particolare su fronte, naso e mento. Questi punti neri non sono esclusivi dell’adolescenza, ma appaiono spesso per motivi legati agli ormoni e al tipo di pelle.

Ci sono anche altre motivazioni legate a questi fastidiosi inestetismi. Per esempio smog ed esposizione al sole non protetta, ma anche l’utilizzo di prodotti troppo aggressivi e ricchi di grassi. Infine, anche una mancata pulizia del viso prima di andare a dormire potrebbe provocarli. Addio punti neri con questi metodi naturali da fare in casa.

Non solo argilla

Per prima cosa, il metodo più efficace è quello delle maschere all’argilla. Questo ingrediente è molto efficace contro le impurità. Infatti, l’argilla ha diverse proprietà antibatteriche capaci di asciugare la pelle. Ricordiamoci di applicare una crema idratante dopo aver utilizzato questa maschera per evitare la pelle secca.

Anche gli impacchi al tè verde sono una soluzione economica e veloce. Ci basterà preparare del tè verde abbastanza intenso, lasciando in infusione la bustina per diverso tempo. Quando sarà tiepido, intingiamo delle garze o del cotone e tamponiamo con cura le zone interessate. Un altro metodo inaspettato è il bicarbonato, che andrà mescolato a dell’acqua per creare una pasta. Massaggiamola sul viso accuratamente, in particolare su naso, mento e fronte.

Addio punti neri con questi metodi naturali con uova e tè verde da fare in casa in pochissimi minuti

L’albume d’uovo, inoltre, svolge un’azione purificante e ridurrebbe i pori. Sbattiamo due albumi d’uovo e applichiamo sulla pelle, come se fosse una crema. Lasciamo agire per circa 25 minuti e risciacquiamo con acqua tiepida.

Infine anche lo scrub con miele, zucchero e limone potrebbe risolvere il nostro problema. Questi ingredienti hanno diverse proprietà che nutrono e puliscono in profondità la pelle. Ci basteranno due cucchiaini di zucchero di canna, due cucchiaini di miele e un cucchiaino di limone. Mescoliamo il tutto in una tazza per creare una crema. Applichiamo sulle zone interessate dal problema e massaggiamo con movimenti circolari. Stiamo attenti ad evitare occhi e labbra, che potrebbero danneggiarsi. Dopo aver massaggiato qualche minuto, risciacquiamo il tutto.

Evitiamo assolutamente di schiacciarli con le dita o con le unghie. Potremmo non solo infettare il punto, ma anche tagliare la pelle delicata. Le infiammazioni potrebbero peggiorare, mostrandosi ancora più evidenti. Prima di qualsiasi operazioni, ricordiamoci di pulire bene le mani, per evitare contatti con ulteriori germi e batteri. In questo modo la nostra pelle sarà pulita e fresca.

