Molti si chiedono se esistano aziende in Italia, in grado di garantire ottime condizioni di lavoro ai dipendenti. Ebbene, in proposito è stata stilata una classifica sulle migliori, dove le donne dovrebbero cercare di farsi assumere. I parametri di riferimento, presi in esame, sono stati: la qualità dell’ambiente lavorativo, paghe eque e benefit. È in base all’esperienza diretta dei lavoratori, inoltre, che è stata stilata la classifica, quindi i dati possono reputarsi attendibili.

In particolare, a partecipare all’indagine sono stati circa 19.189 collaboratori delle aziende che hanno partecipato al sondaggio. Essi hanno risposto ad una serie di quesiti ed hanno compilato un questionario sul clima aziendale e sulla personale esperienza lavorativa. I quesiti erano 60, basati su informazioni relative ad aspetti quali: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione.

Classifica secondo l’opinione dei dipendenti

Altri parametri sulla base dei quali si è stilata la classifica, sono stati:

presenza femminile;

parità di genere all’interno dell’azienda;

possibilità di assentarsi dal lavoro;

l’equa retribuzione rispetto al tipo di lavoro prestato;

equità delle promozioni;

assenza di favoritismi;

e la partecipazione e condivisione dei risultati e degli obiettivi.

In base a quanto osservato, quindi, ecco in quali aziende converrebbe farsi assumere in Italia. Nella classifica delle 20 realtà più propositive e appetibili, soprattutto per le donne, abbiamo, al primo posto: Sebach. Si tratta della famosa azienda di bagni chimici a noleggio. Vi lavorano 39 dipendenti, di cui 30 sono donne e molte in posizioni manageriali. Al secondo posto della classifica, si colloca American Express Italia, con 1.195 dipendenti, di cui 803 donne. Al terzo posto, troviamo AHK Italian, che è la camera di commercio italo-germanica.

Ecco in quali aziende converrebbe farsi assumere in Italia per guadagnare di più e lavorare meglio, secondo un sondaggio

Ecco, dunque, la classifica completa delle aziende dove è più forte la componente femminile e in cui conviene farsi assumere. Le donne, soprattutto ma, in generale chi mira a lavorare in un abiente lavorativo sereno, dovrebbe puntare alle seguenti:

Sebach;

American Express Italia;

AHK Italien;

P.A. Advice SpA;

Teleperformance Italia;

Reverse SpA;

Biogen Italia Srl;

Ingram Micro Srl;

Stryker Italia Srl SU;

Cisco Systems Italy Srl;

Bending Spoons;

KIABI;

MSD Italia;

Hilton;

Gruppo Assimoco;

Sorgenia;

Bristol Myers Squibb;

Webranking;

Ipsen S.p.A.;

Sidea Group Srl.

Approfondimento