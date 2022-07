Processore fresco, nuove fotocamere e una versione XXL più economica: cosa porterà agli utenti il nuovo iPhone nel 2022? Esternamente Apple potrebbe attenersi al design introdotto con l’iPhone 12, come confermato dal giornalista statunitense Mark Gurman di Bloomberg. Ciò significa che la parte anteriore riempirà in gran parte il display, mentre il retro sarà in vetro, sotto il quale sarà nascosta la tecnologia MagSafe di Apple.

Scendiamo nei dettagli.

iPhone 14 e 14 Pro, quali sono le novità tecnologiche, di design e infine di dimensioni

Il canale YouTube ZoneOfTech ha creato modelli di progettazione reali grazie ai dati fuoriusciti dai rumors riguardanti l’iPhone 14 e ci ha fatto un video. Se le dimensioni dovessero essere corrette, i nuovi iPhone saranno leggermente più spessi, ad eccezione del 14 Pro Max. Questo fa sperare nell’introduzione di batterie più grandi.

Nei modelli standard crescerà anche la fotocamera. Di conseguenza le varianti di modello più economiche dell’iPhone 14 avranno la stessa fotocamera del modello 13.

Il notch scomparirà solo sul Pro. Nuove immagini che arrivano dal network cinese Weibo, pubblicate dall’utente SaranByte su Twitter, mostrano un nuovo design frontale: i bordi del display sono leggermente più stretti sul modello Pro. Inoltre, entrambe le varianti Pro perdono il notch, ovvero la tacca nera che si trova nella parte superiore degli iPhone, introdotta con l’iPhone X.

I modelli Pro sfoggiano un’apertura ovale più grande per il sistema di fotocamere TrueDepth richiesto da Face ID e un’apertura rotonda più piccola per la fotocamera frontale.

Anche il blocco della fotocamera sul retro è più grande sul Pro. Con i normali iPhone 14 e 14 Max, invece, notch e back rimangono gli stessi. Pochi sanno che quando si illumina un determinato puntino sul nostro iPhone, qualcuno ci sta spiando.

Cambiamenti in atto anche sulle dimensioni

iPhone 14 e 14 Pro, quali sono le novità tecnologiche e di dimensioni. Si dice che l’iPhone 13 mini sia l’ultimo mini iPhone per il momento. Invece con l’iPhone 14 dovrebbe esserci un modello XXL che dovrebbe costare meno di 1.000 euro.

Di conseguenza, ci si possono aspettare quattro modelli:

iPhone 14 (6,1 pollici);

iPhone 14 Pro (6,1 pollici);

iPhone 14 Max (6,7 pollici) – scambiato anche come “iPhone 14 Plus”;

iPhone 14 Pro Max (6,7 pollici).

Finora, le voci fanno intendere che il modello XXL sarà lanciato come “iPhone 14 Max” o “Plus”.

Alcune fonti vicine ai fornitori ritengono che il modello Plus possa subire ritardi a causa dei ritardi delle catene di approvvigionamento.

Ma non sarebbe la prima volta che Apple lancia la sua collezione di iPhone autunnale in più periodi di tempo.

