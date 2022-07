D’estate, più che nelle altre stagioni, i capelli si sporcano con facilità. Sebbene sia piacevole farsi docce frequenti per contrastare il caldo, non è consigliabile lavare i capelli tutti i giorni. Al contempo, però, è snervante dover andare in giro con una chioma disordinata, con radici grasse e punte secche e sfibrate.

Sudore, sole, mare e umidità non aiutano a mantenere i capelli puliti a lungo. Fortunatamente, in questi casi, possiamo optare per legare i capelli e tirarli indietro, magari ricorrendo a qualche acconciatura estiva, per mascherare e nascondere lo sporco dei capelli, rimandando di qualche giorno lo shampoo.

Le abitudini da abbandonare

Se abbiamo l’abitudine di spazzolare eccessivamente i capelli, dovremmo smettere subito. Questo perché, spazzolarli con insistenza, non fa altro che spostare l’olio e il sebo per tutta la chioma, accentuando l’aspetto sporco e lucido dei capelli. Anche passare continuamente le dita tra i capelli è un’abitudine da abbandonare, esattamente per lo stesso motivo, con l’aggiunta dello sporco delle mani che si trasferisce sulla chioma.

Dovremmo poi ricordarci di pulire con una certa frequenza la nostra spazzola. Tra i denti potrebbero accumularsi sporco e residui dei vari prodotti che usiamo per lo styling. Infine, per quanto possa sembrare ovvio il contrario, anche lavarsi troppo spesso i capelli non aiuta ad averli puliti a lungo. Lavarli troppo spesso significa eliminare la patina protettiva che li ricopre, lasciandoli più facilmente secchi e sfibrati. Meglio lavare solo le radici, durante lo shampoo. Le punte si laveranno da sole durante il risciacquo. Potremmo anche asciugare i capelli all’aria e abbandonare il phon: un po’ di calore in meno, male non fa.

Realizziamo un’acconciatura per mascherare i capelli sporchi senza lavarli

Una volta eliminate queste cattive abitudini, possiamo adoperare alcuni stratagemmi per mascherare i capelli sporchi, senza rinunciare a un look ordinato e pulito. Quello che dobbiamo fare è dividere i capelli a metà, facendo una riga centrale. Prendiamo due ciocche di capelli dall’attaccatura frontale, una sul lato destro e una sul sinistro, e realizziamo delle trecce, che dovremo adagiare sulla testa tra poco.

A questo punto, realizziamo due chignon laterali, più indietro possibile. Mimetizziamo gli elastici con porzioni di capelli e forcine, senza esagerare, perché il prossimo step sarà quello di portare le nostre trecce indietro, arrotolarne le estremità agli chignon e fissarle con altre forcine. Il risultato sarà un’acconciatura trendy, con due trecce sulla nuca, che sfociano in due ordinatissimi chignon laterali.

Se abbiamo lavato i capelli solo ieri, ma oggi sono già unti, realizziamo un’acconciatura per mascherare i capelli sporchi e rimandiamo lo shampoo a domani! Nessuno lo noterà e noi avremo guadagnato punti per il nostro look fresco e alla moda.

