Durante la stagione invernale, non esiste cosa più comoda e confortevole di un bel maglione di lana. Questo capo d’abbigliamento, infatti, tiene al caldo, avvolgendo chiunque lo indossi in un abbraccio che scalda. E tutti nell’armadio hanno almeno un maglione del genere. In questi mesi è davvero utile. Ma c’è un grande problema che accomuna tutti i maglioni di lana. Questo abito, infatti, lascia peli ovunque. E spesso nessuno sa come fermare questa caduta libera. Ma forse un rimedio c’è e noi del team di ProiezionidiBorsa oggi vogliamo mostrarlo. Perciò, ecco un geniale trucco per evitare che i maglioni di lana ricoprano tutto di peli. Basterà seguire i passaggi che indicheremo in questo articolo e i vestiti ricoperti di peli saranno solo un lontano ricordo!

Per prima cosa, il maglione andrà lavato in questo modo

Il primo passaggio fondamentale da seguire è il lavaggio adatto per il maglione. Infatti, bisognerà lavare il maglione a mano. Per quanto a molti questo primo step possa sembrare banale, è davvero importante per evitare che il capo continui a perdere peli. Dunque, addio lavatrice e benvenuto olio di gomito. In una bacinella, bisognerà mettere acqua e detersivo per capi delicati. Durante il lavaggio, si vedranno chiaramente tutti i peli scivolare dal maglione e spargersi nella bacinella. L’importante sarà non strizzare in modo esagerato il maglione, per evitare di rovinarlo.

E dopo il lavaggio?

Terminato il lavaggio, bisognerà stendere il maglione di lana in orizzontale e, se possibile, non su uno stendino in casa ma all’aria aperta. Quando sarà totalmente asciutto, lo si dovrà chiudere in un piccolo sacchetto di plastico e metterlo nel freezer. Dopo due ore, lo si potrà togliere, anche per fare in modo che si riscaldi prima di indossarlo.

Ed ecco un geniale trucco per evitare che i maglioni di lana ricoprano tutto di peli! I pelucchi saranno davvero solo un lontano ricordo e si potrà indossare il maglione di lana apprezzandone tutto il calore durante il freddo dell’inverno!

Approfondimento

Come lavare i maglioni di lana correttamente senza infeltrirli e rovinarli