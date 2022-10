Guarnizioni e fughe della doccia finalmente pulite da macchie e muffa in 2 minuti

Sporco e macchie sulle guarnizioni in gomma e tra le fughe delle piastrelle all’interno del box doccia? Un vero incubo! Senza contare che un ambiente umido e poco arieggiato favorisce le proliferazioni di germi e batteri che certamente non fanno bene alla nostra salute. Dunque, sarà necessario correre ai ripari e riportare la doccia al suo originario splendore. D’altronde, la stanza da bagno risulta una delle zone della casa più ostiche e fastidiose da pulire in profondità.

Come eliminare il calcare, acerrimo nemico di sanitari e rubinetteria

I sanitari hanno bisogno di una pulizia quotidiana, seppur facile e veloce. Più complicato, invece, appare eliminare gli aloni giallastri e le incrostazioni da calcare all’interno del WC.

In questi casi, ci si può affidare a prodotti chimici specifici, oppure a qualche piccolo, ma efficace escamotage casalingo.

Il calcare può rovinare non solo l’estetica e il funzionamento dei sanitari, ma rende opaca anche la rubinetteria. Per questo motivo, servirà mettere in campo una serie di trucchetti utili per pulire e lucidare i materiali di cui è composto il nostro bagno.

Come prevenire la formazione di muffa in bagno e nel box doccia

La formazione della muffa è pressoché inevitabile quando si parla di ambienti con un sistema di areazione scarso e dove c’è sempre il deposito di acqua. Il box doccia, ad esempio, è il covo perfetto per la muffa. Un ambiente in cui acqua, vapore e condensa si presentano quotidianamente. Per limitare la proliferazione di batteri e la comparsa di macchie scure negli angoli più nascosti, si dovranno adottare alcuni accorgimenti:

innanzitutto, sarebbe opportuno controllare di tanto in tanto che non vi siano eventuali perdite d’acqua, ad esempio una guarnizione rotta, oppure il soffione della doccia leggermente svitato.

Una volta utilizzato, il box doccia andrebbe sempre asciugato in ogni angolo. Dalle piastrelle al pavimento.

Durante la doccia, aver premura di chiudere bene la tenda o la porta, al fine di evitare spargimenti d’acqua sul pavimento, oppure sulle pareti.

Far arieggiare il più possibile, sia il box doccia che l’intera stanza da bagno, lasciando porte e finestre aperte.

Inoltre, mai lasciare in bagno tappetini umidi, oppure accappatoi o asciugamani bagnati.

Come usare la candeggina e avere guarnizioni e fughe della doccia pulite in poche mosse

La candeggina, se usata con parsimonia, è un ottimo alleato per eliminare le macchie scure di muffa dalle guarnizioni e dalle fughe delle piastrelle. Diluire con un mezzo bicchiere d’acqua circa 2 bicchieri di candeggina classica. Poi, versare la miscela in un contenitore spray e spruzzare sulle zone da trattare. Poi, con una spugna leggermente abrasiva, strofinare sulle macchie per rimuoverle più velocemente. Quando le macchie sono più visibili e la muffa risulta più ostinata, si consiglia di far agire il prodotto per almeno 15 minuti e poi strofinare con la spugnetta. Poi, sciacquare e asciugare. Molto utile anche la candeggina in versione mousse. Oltre alla candeggina, anche diversi rimedi della nonna sembrano funzionare.

3 rimedi fai da te per eliminare macchie e muffa dalla doccia

Per pulire guarnizioni e fughe della doccia, molto gettonato è il mix composto da bicarbonato di sodio e la comune acqua ossigenata. Mescolare i due ingredienti e poi con uno spazzolino vecchio strofinare sulle macchie e gli angoli dove si è formata la muffa. Far agire almeno mezz’ora e poi risciacquare.

Un ingrediente molto amato per le pulizie domestiche è l’aceto bianco. Per un’azione sgrassante e pulente, si consiglia di unire l’aceto al succo di un limone e poi vaporizzare la soluzione sulle zone interessate.

Infine, anche il classico detersivo da bucato sembrerebbe una soluzione ottimale per far brillare il box doccia. Mescolarlo con un po’ d’acqua, versarlo sulle superfici da pulire e poi strofinare energicamente.