5 trucchi per pulire bagno e cucina, eliminare il calcare e avere casa perfetta

Come pulire a fondo il bagno in pochi minuti? Come far risplendere la rubinetteria? La cucina, poi, è sempre piena di macchie d’acqua e residui di calcare. Insomma, bagno e cucina sono le stanze di casa che si sporcano maggiormente e più in fredda. Per questo motivo, trovare delle soluzioni pratiche, facili e veloci che permettano di far tornare come nuovi i sanitari, la rubinetteria e tutto ciò che riguarda i due ambienti in pochi minuti è decisamente conveniente per risparmiare tempo e fatica. A tal proposito, ecco almeno 5 trucchi per pulire bagno e cucina che dovremmo mettere in pratica al più presto.

5 trucchi per pulire bagno e cucina, ecco come togliere il calcare dalla vasca, i lavelli e la rubinetteria

Nemico dei lavelli, WC e superfici che si trovano perennemente a contatto con l’acqua, il calcare potrebbe risultare difficile da eliminare. Inoltre, con il passare del tempo, potrebbe causare danni ai materiali, rendendoli opachi e macchiati. In commercio esistono tantissimi validi prodotti che ci aiutano nella lotta contro il calcare. Tuttavia, chi intende puntare su un rimedio ecologico, allora non può non affidarsi all’aceto bianco. Un ingrediente che regala sempre molte soddisfazioni. Attenzione, però, alle sue modalità d’uso.

Per un risultato ottimale, si consiglia di realizzare una miscela composta in parti uguali da aceto bianco e acqua. Mescolare, versare in un contenitore spray e spruzzare sulle superfici da pulire. Lasciare agire per mezz’ora e poi lucidare con un panno morbido. Esistono, poi, altri rimedi naturali che possono aiutarci a combattere il calcare in modo efficace.

Come pulire il fondo nero del WC

Il continuo scorrere dell’acqua all’interno del WC crea, a lungo andare, quell’antiestetica patina giallastra, causata dal deposito di calcare. Per debellare il problema, molti utilizzano i prodotti chimici. Tuttavia, è possibile utilizzare un ingrediente naturale dall’azione disincrostante: l’acido citrico. Basterà versare un paio di cucchiai di prodotto nel gabinetto, lasciarlo agire per qualche ora. Poi, con lo scopino strofinare con cura tutti gli angoli da pulire e poi gettarci sopra dell’acqua bollente.

Come pulire la cucina partendo dalla cappa, in acciaio o in alluminio

In cucina, oltre al piano cottura, è la cappa ad accumulare più sporco e grasso. Per sgrassarla efficacemente si consiglia di versare, in una pentola piena d’acqua calda, un bicchiere di bicarbonato di sodio. Mescolare e bagnare la cappa con questa miscela. Lasciare agire per mezz’ora e poi, con un panno morbido strofinare per rimuovere sporco e incrostazioni. Per far sciogliere il grasso più persistente, aggiungere anche qualche goccia di detersivo per piatti. Per pulire i filtri, si consiglia di metterli in lavastoviglie, oppure di lavarli con uno sgrassatore. 2 rimedi che vanno bene sia per la cappa in acciaio che per quella in alluminio.

Piano cottura a gas o a induzione, ecco cosa fare

Per la pulizia del piano cottura è opportuno utilizzare prodotti specifici, a seconda dei materiali. Tuttavia, anche in questo caso, qualche rimedio della nonna può aiutare. Ad esempio, per pulire i fornelli torna l’aceto bianco. Basterà toglierli dal piano cottura e inserirli in un contenitore con dell’aceto caldo. Lasciarli in ammollo per circa un’ora e poi strofinarli con una paglietta.

Per il piano a induzione munirsi di un panno morbido, un tovagliolo di carta e della semplice acqua. Per eliminare i granelli di polvere e le macchie di cibo, infatti, basterà inumidire con dell’acqua un panno (in microfibra è preferibile) e passarlo delicatamente sul piano cottura. Poi, con la carta asciugare e lucidare la cucina.

Come sgrassare il forno incrostato in 5 minuti

Infine, anche il forno è un deposito di grasso, sporco e residui incrostati di cibo. Questo elettrodomestico andrebbe pulito ad ogni utilizzo, in modo da evitare anche odori sgradevoli causati dal cibo in cottura. Per sgrassare il forno in modo facile e veloce possiamo affidarci al limone. Un potente sgrassante naturale. Basterà strofinare delle fette di limone sulle zone da pulire. Lasciar agire per 5 minuti e poi risciacquare e asciugare. In alternativa, esistono diversi rimedi della nonna davvero formidabili.