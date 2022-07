Stiamo per entrare nel weekend e per molti di noi è tempo di partire per le vacanze estive. Il cielo astrale di questo mese sta mostrando il suo carattere dinamico e ci riserva ogni settimana nuove sorprese. Mentre alcuni segni zodiacali hanno iniziato il mese con il botto, per altri è in arrivo una brusca frenata. Infatti, la congiunzione tra Sole e Mercurio potrebbe portare problemi ad alcuni di noi, ma allo stesso tempo favorirà qualcun altro.

La sorte torna a sorridere

Dopo un periodo decisamente travagliato, la fortuna torna ad appoggiare l’Ariete che proprio in questi giorni potrà ricevere straordinarie notizie. Chi ha avuto problemi sul lavoro può tornare a vivere giorni tranquilli, grazie al Sole che aiuterà gli Ariete a superare più facilmente gli ostacoli. I nati sotto questo segno di Fuoco stanno vivendo un periodo molto intenso e produttivo, in cui i guadagni potrebbero crescere considerevolmente.

Il Toro sarà inarrestabile nelle prossime settimane. Aumentano i clienti e gli incarichi che portano più soldi e questa fortunata situazione rende i Toro molto soddisfatti. In questi giorni, la fortuna favorirà anche gli incontri e gli scambi di opinioni. La diplomazia è una delle armi vincenti dei Toro che riusciranno ad usarla a proprio vantaggio per ottenere ciò che vogliono.

Pioggia di soldi dal 16 luglio per Ariete e Toro, ma giorni pessimi per altri 2 segni zodiacali

Per il segno della Vergine luglio sarà un mese difficile. Stanchezza ed irrequietezza caratterizzeranno le giornate dei nati sotto questo segno di Terra. Le ferie per molti sono ancora lontane e questo non fa che peggiorare la situazione. In famiglia e in coppia non mancano le discussioni causate soprattutto dal cattivo stato d’animo dei Vergine. L’unica cosa che può risollevare l’umore sono gli amici, che con una semplice chiacchierata e qualche consiglio sapranno essere d’aiuto. Mercurio rende i Vergine molto pensierosi ed insoddisfatti. Per uscire da questa situazione negativa potrebbe essere utile trascorrere del tempo in compagnia delle persone più care.

Pesci

Mentre è in arrivo una pioggia di soldi dal 16 luglio per altri segni, per i Pesci saranno giorni piuttosto negativi. Purtroppo, gli affari non vanno come sperato. Le difficoltà economiche, sebbene transitorie, gettano i Pesci nell’ansia, soprattutto per chi gestisce un’attività. Una spesa improvvisa e cospicua potrebbe complicare le cose ma, fortunatamente, questa fase durerà per pochi giorni. Tuttavia, occorre ritrovare la calma e la lucidità per trovare al più presto una soluzione. Soltanto l’appoggio del partner regalerà serenità ai Pesci in questi giorni. La forma fisica è eccellente, ma questa sensazione di angoscia può portare insonnia e disturbi alla digestione.

