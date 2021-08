La fine dell’estate è ormai alle porte e già sentiamo le temperature calare. Ciò vuol dire che i fiori tipicamente estivi perdono i loro petali per cominciare il loro lungo periodo di ripresa. Questo, però, non vuol dire che dobbiamo rinunciare alla fragranza e ai colori di questa meraviglia della natura.

Quindi, ecco cosa piantare a settembre per avere balcone e giardino fiorito in autunno. Fortunatamente, infatti, abbiamo la possibilità di sfruttare una lunga serie di piante che sfoggiano i loro colori proprio in questo periodo. Di seguito riportiamo 3 specie che possono dare grandi soddisfazioni con poco sforzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco cosa piantare a settembre per avere balcone e giardino fiorito in autunno

Settembre, ottobre e novembre sono i mesi perfetti per mettere in vaso una pianta molto conosciuta e molto apprezzata, l’ortensia. Questo piccolo cespuglio offre una fioritura generosa che può avvenire in diversi momenti dell’anno. Ad esempio, l’ortensia arborescens può offrire una fioritura dall’estate sino alla fine dell’autunno.

Si tratta di una pianta che non ha bisogno di cure intensive e che riempie facilmente grandi spazi. Per non parlare della grandissima varietà di colori che queste offrono, dal bianco, al blu, al rosa. Basta lasciarla a mezz’ombra e innaffiarle ogni tanto. Non tenere conto dell’esposizione giusta per la nostra piantina fa parte dei 3 errori comunissimi da non fare per non danneggiare giardino e terrazzo fiorito.

Non possiamo poi ignorare le possibilità offerte dal crisantemo. Questa pianta, infatti, offre la fioritura autunnale per eccellenza. Pensiamo che questa specie offre più di 200 varietà differenti, che spaziano per dimensioni e colore. Si tratta anche di una pianta che sopporta gli sbalzi di temperatura tipici di questo periodo. Esponiamola alla luce diretta per almeno 5 ore al giorno e godiamoci la sua cascata floreale.

L’ultimo fiore di cui vogliamo parlare non è fra i più classici se consideriamo le piante offerte dai fiorai. Si tratta, infatti, di una specie che incontriamo spesso nei campi e nei boschi, una specie generalmente selvatica, insomma. Nulla, però, ci impedisce di portare un po’ di questa magia spontanea anche nei nostri giardini o balconi. Stiamo parlando del Crocus, un fiore dalle tante varietà.

Il fiore dello zafferano

Tra le più note c’è sicuramente il sativus, da cui si ricava il prezioso zafferano. Avevamo infatti presentato la tecnica di coltivazione di questa pianta quando avevamo parlato di come risparmiare facendo crescere questo costosissimo ingrediente nel proprio giardino. Si tratta di piccoli fiori a coppa dai colori diversi, come il viola o il bianco. Questi crescono dal bulbo o dal seme e i fiori si presentano in tutta la loro bellezza perlopiù proprio in autunno.