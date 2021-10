Durante l’autunno e l’inverno spesso i nostri giardini si ritrovano spogli. Dobbiamo quindi dire addio ai fiori e presto anche alle foglie. Tanta tristezza spesso coinvolge anche il balcone, dove sopravvivono solo le piante grasse. Eppure, non deve essere per forza così. Basta scegliere quelle piante che riescono a donare vivacità per tutto l’anno, proprio come quella di cui parleremo oggi. Infatti, possiamo avere un’esplosione di colore anche in autunno con questa pianta rustica resistente al freddo. In realtà non c’è niente di più semplice, dato che richiede poche cure pur coprendo grandi spazi sia in verticale che in orizzontale. Se però vogliamo goderci la sua bellezza in vaso, basterà potarla di conseguenza. Insomma, una pianta che dona grandi soddisfazioni e adatta a tutti.

Se ci stiamo chiedendo come una pianta possa donare colore in tutte le stagioni, forse è perché stiamo prendendo in considerazione solo i fiori. In realtà, questi non sono l’unica cosa che la pianta produce. Infatti, non dobbiamo dimenticarci che la fioritura è solo una delle fasi del ciclo vitale di una pianta. Quest’ultima produce anche dei frutti che possono avere diversa forma, dimensione e colore. Senza contare che anche le foglie possono cambiare tonalità con l’avanzare delle stagioni. Tutto questo si applica perfettamente al cotonastro, una pianta che comprende oltre 200 specie.

Ognuna ha le sue caratteristiche, ma quella su cui vogliamo concentrarci oggi è il Cotoneaster horizontalis. Il motivo è semplice, conserva tutta l’adattabilità delle altre specie, ma è quella che riesce a donare più colore proprio in questo periodo. Durante l’autunno, infatti, le foglie passano dal verde brillante delle altre stagioni a un rosso porpora tendente al viola. Pensiamo poi che a queste si accompagnano anche delle abbondantissime bacche color rubino. Insomma, un tripudio di colore. Tra l’altro è anche un colore caldo che ben si adatta alla stagione. In inverno poi il cotonastro perderà le foglie, ma le bacche rimarranno sino a primavera. A quel punto si trasformeranno in delicati fiorellini bianchi con sfumature rosa. Insieme al cotonastro potremmo anche coltivare questa pianta da sogno per un giardino autunnale incantato da far invidia.

Come prendersi cura del cotonastro

Come anticipato all’inizio dell’articolo, questa è una pianta rustica che ben si adatta alle varie temperature. Infatti, riesce a resistere anche a -10 gradi! Curiamoci di posizionarla in un luogo soleggiato, così da avere bacche e fioriture abbondanti. Questo è il momento migliore per seminare o interrare il cotonastro. Lasciamo almeno 80 cm tra una pianta e l’altra dato che può raggiungere il metro e mezzo di larghezza.

Ha bisogno solo di innaffiature sporadiche ed è poco sensibile alle malattie. L’unica a cui fare attenzione è il colpo di fuoco batterico.