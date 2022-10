In caso di scomparsa di un parente può spettare questo risarcimento

L’articolo 2043 del codice civile stabilisce che chi commette un fatto doloso o colposo è tenuto a risarcire il danno ingiusto causato. Si tratta della responsabilità civilistica di tipo extracontrattuale. Il danneggiato e il danneggiante sono due soggetti, tra loro, estranei. Il danneggiante, però, causa un danno ingiusto al danneggiato, e per questo la legge fa sorgere l’obbligazione civile di risarcirlo. La responsabilità civile ha proprio una funzione riparatoria, cioè di eliminazione del danno, oppure, se questo non è possibile, di risarcimento per equivalente.

Quotidianamente in Tribunale giungono questioni legate a richieste di risarcimento per danni alla persona. Ad esempio, ultimamente si è parlato del risarcimento del danno estetico. Questo è un tipo di danno biologico che determina un pregiudizio estetico al danneggiato. Più in particolare, è un danno alla salute che, però, ha conseguenze visibili e impatta sulla persona modificandone i connotati. La giurisprudenza ha spiegato come sia risarcibile questo tipo di lesione.

Tipologie

Un altro tipo di danno, sempre riguardante la persona, è il danno da perdita del rapporto parentale. In caso di scomparsa di un parente è possibile, infatti, che i familiari chiedano il risarcimento dal danno subito. Come detto, l’articolo 2043 del codice civile impone a chi causa un danno ingiusto ad un altro soggetto di risarcirlo.

Se la morte di un parente deriva dal fatto illecito di un terzo, questo dovrà risarcire i parenti del danno patrimoniale e non patrimoniale che gli ha arrecato. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la nuova sentenza numero 25541 del 2022. Si trattava del caso di un soggetto portato al pronto soccorso in condizioni critiche. Il medico sbagliava la diagnosi e non forniva al paziente cure adeguate. Di li a poco l’uomo decedeva e i parenti chiedevano al medico il risarcimento del danno subito

In caso di scomparsa di un parente si può chiedere il risarcimento da perdita del rapporto parentale

Il danno subito dai parenti della persona scomparsa può essere di due tipi, patrimoniale e non patrimoniale. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, dalla scomparsa del familiare i congiunti possono ricevere un pregiudizio economico. Infatti, è possibile che la famiglia della vittima vivesse prevalentemente grazie al reddito della persona scomparsa. A causa del fatto del terzo, i familiari perdono la loro principale fonte di sostentamento. C’è, poi, il danno non patrimoniale, infatti è risarcibile sia la sofferenza morale che il danneggiante ha provocato ai familiari a causa del suo fatto illecito che ha portato alla morte del congiunto. è risarcibile anche il danno biologico, se la morte del parente, oltre alla sofferenza interiore, ha causato ai familiari veri e propri problemi di salute derivanti dal trauma della scomparsa.