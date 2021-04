Continuiamo il nostro percorso fra le mille possibilità che offrono le strisce led di cui vi abbiamo già accennato qui. In questo articolo esploreremo dei luoghi impensabili da illuminare fino a poco fa. Come, ad esempio, il battiscopa.

Battiscopa con illuminazione led

In commercio esistono dei battiscopa che sono muniti di alloggiamento per l’inserimento della canalina con i diodi di led. Questi zoccolini sono venduti ad aste da 2,40 cm – 2,80 cm e hanno in dotazione degli angoli in plastica da inserire al taglio laterale per chiudere la canalina ai lati.

Solitamente sono in PVC con un’infinità di essenze molto simili al legno se si predilige questo materiale. I led possono essere a striscia continua. Quindi illuminare l’intero perimetro della stanza. Oppure distanziati a intervalli per un effetto più classico.

La modanatura a soffitto illuminata a led

Un altro punto che, se illuminato, crea un’atmosfera unica è il perimetro del soffitto. Con delle modanature, anche di gusto classico, oppure delle cornici di ispirazione più moderna, lineari e stilizzate, si possono creare degli effetti splendidi.

Come per gli zoccolini questi profili vengono fissati nel punto più alto delle pareti, lungo tutto il perimetro della stanza. Il soffitto viene, quindi, illuminato grazie alle strip led inserite nella modanatura. La stanza ottiene un incredibile slancio verso l’alto con un’atmosfera soffusa e accogliente.

Le strisce led che si trovano comunemente in commercio non superano i 13-15 euro e sono bobine da 5 metri. Naturalmente si possono tagliare o giuntare per raggiungere la misura desiderata.

Sotto al top dell’isola della cucina oppure sopra i pensili

Fra le 4 zone su cui puntare per creare un’illuminazione scenografica della stanza e che fino a poco tempo fa era impensabile poter illuminare, annoveriamo l’isola della cucina.

Chi possiede questo pezzo forte, l’isola con angolo brunch e sgabelli, deve assolutamente valorizzarla.

Sopra all’isola, solitamente, si opta per lampade a sospensione con più punti luce dal design particolare. Anche i led ci vengono in soccorso per esaltare l’isola.

Sotto al top dell’isola, nella parte sporgente che serve come piano colazione, e dove sistemiamo gli sgabelli, possiamo fissare una striscia led. La luce proiettata verso il basso evidenzierà il design dell’isola. Davvero spettacolare se questo lato dell’isola sia ricoperto con un rivestimento in finta pietra. Oppure in mattoni.

Le strisce led possono esser fatte correre, però, anche sotto i pensili della cucina, lungo l’intero perimetro. Valorizzando il paraschizzi scelto.

In alternativa, si fissano una strip led sopra i pensili della cucina. La luce sarà proiettata verso il soffitto creando un effetto dilatativo degli spazi.

L’interno delle cornici del controsoffitto

I controsoffitti in cartongesso sono la moda del momento. Moltissime case ne vengono dotate anche se, a volte, non ci sono le altezze minime che garantiscono l’abitabilità.

Dove non vi sono le condizioni per un abbassamento del soffitto, molti interior designer adottano una soluzione di comodo. Si va ad abbassare solo la cornice perimetrale della stanza lasciando il quadrato, o il rettangolo centrale, senza cartongesso.

Le strisce led vengono, quindi, spesso inserite nello spazio (normalmente di pochi centimetri) fra il soffitto e la controsoffittatura. Il risultato è molto armonioso. E crea un’atmosfera soffusa andando a illuminare il centro del soffitto ritagliato nel cartongesso.

Ecco quindi le 4 zone su cui puntare per creare un’illuminazione scenografica della stanza e che fino a poco tempo fa era impensabile poter illuminare.