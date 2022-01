Dar da mangiare agli uccelli selvatici sul balcone è un’esperienza che può farci avvicinare alla natura anche se viviamo in città. È particolarmente entusiasmante farlo d’inverno, quando è più probabile che gli uccellini selvatici vengano a visitare la nostra casa, dato che non trovano altro cibo in giro. Ma c’è un problema: spesso invece di passerotti, cince e pettirossi si presentano alla nostra porta i fastidiosi piccioni. I piccioni, più grossi e senza scrupoli, possono scacciare gli uccelli più piccoli, oltre a sporcare il nostro balcone e il nostro giardino. Ma c’è una soluzione. Vediamo quale.

Ecco il trucchetto per dar da mangiare a cince e passerotti sul balcone senza attirare i piccioni

Come facciamo a dar da mangiare agli uccelli selvatici come cince, pettirossi, passerotti e altri uccellini di piccole dimensioni, ma senza attirare gli odiati piccioni? La soluzione c’è: i piccioni sono molto diversi dagli uccellini più piccoli e si muovono e mangiano in maniera diversa. Dobbiamo sfruttare queste differenze per non attirarli sul nostro balcone. Ecco il trucchetto per dar da mangiare a cince e passerotti sul balcone senza attirare i piccioni.

I piccioni non riescono ad appollaiarsi in pendenza

I piccioni, più pesanti e meno agili dei passerotti, hanno difficoltà ad appollaiarsi su superfici non in piano. Osserviamoli bene: si posano sempre a terra, oppure su travi, ringhiere e grondaie in piano. Passerotti, cince, e pettirossi non hanno questa difficoltà, e sono molto più agili e veloci. Ecco come sfruttare questa loro caratteristica a nostro vantaggio: utilizziamo una mangiatoia sospesa con un filo abbastanza spesso per permettere ai passerotti di posarsi. Una perfetta mangiatoia per gli uccelli selvatici è ad esempio un semplice rotolo di cartone della carta igienica ricoperto di burro di arachidi e poi passato nel misto di semi. Appendiamolo con un filo in un posto lontano da posatoi orizzontali, e i piccioni non riusciranno a raggiungerlo, mentre gli uccellini più piccoli potranno godersi un banchetto indisturbati.

Cosa non fare

Se non vogliamo attirare i piccioni, non lasciamo mai del mangime a terra o su un tavolo. È un errore, ad esempio, quello di mettere il mangime in un piatto o in un sottovaso e lasciarlo sul davanzale o a terra. Non farà altro che attirare i piccioni. Non sbattiamo la tovaglia sul balcone, altrimenti i piccioni impareranno che possono trovare un pasto gratis a casa nostra. Se continuano a ripresentarsi, utilizziamo dei dissuasori appuntiti. Non disturberanno gli uccelli più piccoli, ma impediranno ai piccioni di appollaiarsi.