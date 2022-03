Il fatidico periodo delle pulizie di primavera si avvicina a grandi passi e molti staranno facendo il programma delle operazioni. Dovremo pulire in profondità la cucina, stravolgere la camera da letto, arrampicarci su una scala per spolverare i lampadari e usare molto olio di gomito per vetri e persiane. Ma cosa fare per pulire il balcone? Si tratta di un’area della casa che molti utilizzano quotidianamente, ma che tende anche a sporcarsi molto in fretta. Esistono però pochi semplici trucchetti per pulire il balcone velocemente, in maniera approfondita e soprattutto fare in modo che il nostro lavoro duri nel tempo. Vediamo come.

Usiamo gli strumenti e i prodotti giusti

I balconi tendono a sporcarsi principalmente per tre motivi: il primo è a causa del vento e delle intemperie che accumulano detriti come sabbia e polvere sul balcone. Il secondo sono le piante che molti tengono in balcone per ravvivare l’ambiente, che però possono disperdere foglie secche o attirare insetti. Il terzo sono i fatidici piccioni. Abbiamo già parlato dei trucchi migliori per non attirare i piccioni sul nostro balcone. Ma vediamo invece come togliere sabbia, terra e detriti dal nostro spazio esterno.

Sono questi i tre trucchi per un balcone pulitissimo e splendente in soli 10 minuti senza fatica

Il primo trucco consiste nell’utilizzare per la pulizia del balcone una scopa dedicata, preferibilmente di materiale rigido come la saggina. È infatti sconsigliabile utilizzare per la pulizia degli spazi esterni le scope che normalmente usiamo dentro casa, altrimenti potremmo semplicemente trasferire lo sporco da fuori a dentro. Inoltre, il balcone ha spesso bisogno di una mano decisa e quindi dovremmo usare appunto delle scope rigide. In questo modo, oltre a eliminare la polvere, riusciremo anche a grattare e scrostare qualsiasi sporco che possa trovarsi sul pavimento.

Usare strumenti e prodotti adatti

Il secondo consiglio è di usare una generosa quantità di aceto per lavare il pavimento del balcone. L’aceto non crea danni alle piastrelle e possiamo usarlo tranquillamente anche se abbiamo un balcone in pietra o in linoleum. Se dentro casa non dobbiamo eccedere con le quantità di aceto a causa dell’odore, fuori non si pone questo problema. Il pavimento sarà pulito e splendente e inoltre l’odore risulterà sgradito a molti insetti e ragni.

Paraventi e difese contro polvere, insetti e uccelli

Una volta pulito il balcone, per fare in modo che non si risporchi subito dobbiamo proteggerlo. Se abbiamo tende o protezioni esterne, prendiamo l’abitudine di tenerle tirate quando non utilizziamo il balcone. Usiamo sempre un vecchio lenzuolo per coprire tavolini, sedie o qualunque altro accessorio esterno. Inoltre, possiamo utilizzare delle candele alla citronella e degli spaventapasseri per tenere lontani una volta per tutte insetti e uccelli che sporcano il nostro spazio. Sono questi i tre trucchi che ci permetteranno di avere sempre un balcone al top.