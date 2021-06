La usiamo spesso in cucina per arricchire i piatti ma ha delle proprietà particolari. Questo ingrediente naturale può esserci di aiuto con le nostre piante. Sappiamo che sia in un orto che in giardino e in balcone il nostro verde corre dei pericoli. Sicuramente vorremmo sempre avere piante e fiori rigogliosi. Che sia per avere frutti migliori o per la semplice gioia degli occhi. Ma oltre alla scelta del terreno, la potatura e l’acqua, dobbiamo curarne un altro aspetto. Dobbiamo difenderle da parassiti che le possono anche distruggere. A volte, però, la soluzione l’abbiamo già in casa. Infatti, possiamo dire addio afidi e funghi dalle piante dell’orto e giardino con questo ingrediente.

La scelta del naturale

Queste minacce che abbiamo citato sono molto pericolose per le nostre piante. Possono distruggerle totalmente. Sappiamo che per correre ai ripari esistono dei prodotti chimici specifici. Possiamo scegliere delle sostanze industriali per combattere questi parassiti. Spesso sono efficaci ma a quale prezzo? Se stiamo parlando di piante da verdure o frutta ricordiamoci che una certa quantità di questi prodotti passerà a ciò che poi mangeremo. Certo molto dipende dalla sostanza e dalla quantità usata. Ma forse è meglio usare rimedi naturali senza controindicazioni. Come quello che sveleremo nelle prossime righe.

Addio afidi e funghi dalle piante dell’orto e giardino con questo ingrediente

Ci sono dei rimedi naturali che possono allontanare o eliminare i nemici delle nostre piante. Ne abbiamo già visto un altro che sfrutta le bucce di banana. Oggi però vogliamo parlare di una spezia particolare, ovvero la cannella. Ha delle proprietà specifiche che ci aiutano a combattere quelle minacce. Nel particolare elimina i funghi delle piante grazie alla sua attività antimicotica. Inoltre, tiene lontani afidi e alcuni insetti nocivi. Utilizzarla è davvero semplicissimo. Basta spargere sulla pianta e sul terreno della cannella in polvere. Il consiglio è di aspettare un paio d’ore prima di annaffiare o bagnare la pianta. Così da lasciare agire per bene la spezia. Possiamo ripetere il procedimento una volta a settimana in caso di necessità o più volte ma utilizzandone una piccola quantità.