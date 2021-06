Agosto si sta avvicinando, e con esso la necessità di prenotare le vacanze. Abbiamo passato tutti un anno decisamente stressante, fatto di limitazioni agli spostamenti e paura del contagio.

Ora è il momento di trovare qualche posto per rilassarsi. Ed un’ottima idea potrebbe essere andare alle terme per un bel bagno rigenerante. Il problema è che a volte è una scelta costosa, e quindi non tutti possono permettersele.

Fortunatamente esistono delle terme totalmente gratis, perfette per rigenerarsi senza dover spendere un capitale. Ecco le 3 meravigliose terme gratuite per una vacanza di relax e benessere.

Le terme di Saturnia

Quando si pensa a delle terme italiane, spesso la mente va subito alle splendide terme di Saturnia. Questo celebre luogo si trova in Toscana, e precisamente in provincia di Grosseto. Le terme di Saturnia sono all’aperto, e del tutto gratuite. Le varie piscine a vari livelli di altezza creano delle cascate molto suggestive, per un paesaggio lunare che non ci dimenticheremo

Terme di Caronte

Caronte era il traghettatore degli Inferi secondo la mitologia greca, ed è proprio lui a dare il nome a queste bellissime terme in Calabria, a Lamezia Terme. Acqua a 39 gradi per un’esperienza che siamo sicuri tutti adoreranno. Stiamo però attenti perché lo spazio non è molto, quindi potrebbe essere difficile trovare posto.

Terme di Fordongianus

Infine, ci spostiamo in Sardegna, alle terme di Fordongianus. Il complesso termale di origine romana permette di fare il bagno in queste acque che sgorgano a 55 gradi. Ci sono varie aree dove fare il bagno, alcune a pagamento e altre totalmente gratuite. Queste terme rappresentano uno dei tanti luoghi imperdibili della Sardegna.

Ecco le 3 meravigliose terme gratuite per una vacanza di relax e benessere. Sono tante le zone d’Italia dove è possibile farsi un bel bagno senza pagare. Chi invece sta cercando di fare una vacanza al lago potrebbe essere interessato a questo articolo, che indica delle mete perfette ma poco conosciute.