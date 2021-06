Anche se forse non ce ne rendiamo conto, in cucina facciamo tantissimi sprechi. Non solo quando dobbiamo preparare qualche ricetta. Capita a volte di stare via per molto tempo o di dimenticarsi di aver aperto qualche confezione di cibo. E che gli alimenti all’interno non abbiano più la loro compattezza e fragranza di un tempo. Per cui spesso decidiamo di buttare tutto nella spazzatura.

In realtà vi sono tantissimi modi per far tornare di nuovo utili quelli che noi consideriamo scarti, e ogni alimento si può riutilizzare in modo furbo. Basta solo un po’ d’ingegno.

Questo alimento è poco considerato ma si presta a un riciclo goloso e intelligente

Chi non ha mai comprato, per esempio, qualche pacchetto di fette biscottate? Magari qualche volta sarà capitato di lasciarle aperte per troppo tempo e che avessero perso la loro croccantezza. Invece di liberarcene perché non più buone, dovremmo ripensarci. Infatti questo alimento è poco considerato ma si presta a un riciclo goloso e intelligente. Ecco quale.

Una ricetta facile che delizierà grandi e piccoli

Chi avrebbe mai detto che riciclando le fette biscottate si potesse realizzare una buonissima torta di mele? Oltre che ad essere squisita è anche semplice da preparare e non deluderà le aspettative. Qui di seguito la ricetta.

Ingredienti per 6 persone:

250 gr di fette biscottate;

500 gr di latte;

zucchero semolato 130 gr;

50 gr di mandorle sgusciate;

1 limone;

1 mela;

2 uova.

Per prima cosa si preriscalda il forno a 180°C. Quindi si sbriciolano le fette biscottate in una bacinella e vi si versa il latte. Amalgamiamo il tutto e facciamo riposare per 5-10 minuti. Ora si aggiungono anche zucchero, mandorle tritate e le uova. Poi anche la mela tagliata a pezzi e la scorza grattugiata del limone. Si mescola bene ancora per un po’. Il composto ottenuto deve essere denso ed omogeneo.

Versiamo quindi l’impasto in un recipiente per torte di 18-22 cm di diametro coperto con carta da forno. Cuociamo per circa 45 minuti a 180°C. Lasciamo che la torta diventi fredda e prima di servirla spolveriamo con zucchero a velo.