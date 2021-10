In commercio ci sono diversi capi d’abbigliamento il cui obiettivo è accentuare le forme femminili. Tra questi ci sono i tacchi, gli abiti a vita stretta, i leggings aderenti e il reggiseno. Mentre alcuni di questi valorizzano il nostro lato B altri si concentrano sul nostro décolleté. Il reggiseno dovrebbe essere fra questi ultimi, ma spesso si trasforma in un semplice capo costrittivo. Addirittura, spesso sembrano non fare il loro lavoro. Quindi sentiamo il seno che scompare al suo interno e certo non valorizzato.

Una soluzione è sicuramente quella di acquistare dei reggiseni studiati appositamente per il comfort e per il sostegno che offrono al seno. Nella stragrande maggioranza dei casi però questi articoli sono piuttosto costosi e non alla portata di tutti. Dai social media però scopriamo un trucco davvero semplicissimo per avere un seno più pieno e sodo usando il reggiseno. Ovviamente non si tratta di un effettivo cambiamento fisico, ma all’apparenza sembrerà proprio così. Non abbiamo bisogno di nessun materiale. È uno stratagemma assolutamente a costo zero e che chiunque può replicare senza possedere particolari qualità da sarta. Vediamo allora come realizzare l’ultima trovata di Internet.

Un trucco davvero semplicissimo per avere un seno più pieno e sodo usando il reggiseno

Sui social media esiste una vera e propria corsa a quelli che sono conosciuti come “hacks”, cioè trucchi o stratagemmi. Chi crea contenuti online riesce a guadagnare anche cifre importanti dando consigli di questo tipo su casa, moda, cosmetica, risparmio e tanto altro. Ultimamente è diventato virale un piccolo stratagemma che, all’apparenza, aumenta il volume del seno.

In buona sostanza, ciò che otteniamo è il classico effetto push-up. Con questo ci si riferisce a quei reggiseni imbottiti che quindi sollevano il seno dal basso. Questo trucco però ci permetterebbe di ottenere un effetto uguale o simile senza imbottitura.

Passiamo all’azione e prendiamo il nostro reggiseno dall’armadio. Lasciamolo aperto e teniamo le coppe ciascuna con una mano. Adesso giriamo su sé stessa una delle due. In questo modo faremo attorcigliare la parte centrale dove si uniscono le due coppe. Possiamo compiere uno, massimo due giri, per non rischiare di rovinare il nostro reggiseno. In ogni caso, questa operazione mette questo capo in tensione. Quindi evitiamo di utilizzare questo stratagemma con i reggiseni più costosi.

Adesso indossiamo il nostro reggiseno modificato e ci accorgeremo subito della differenza. Il seno sarà rialzato e gonfio. Questo succede perché effettivamente abbiamo portato le coppe a restringersi leggermente, facendo riavvicinare i seni. Questo è anche un trucco comodo quando cambiamo taglia di reggiseno dopo essere dimagriti.

Però, possiamo occuparci anche della salute della nostra pelle, sfoggiando un décolleté da sogno. Allora, consigliamo questo scrub naturale da applicare su tutto il corpo, escludendo le parti sensibili, per avere una pelle giovane e luminosa.