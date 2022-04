Se abbiamo a cuore la nostra pelle e la nostra salute sappiamo bene quanto sia fondamentale proteggere la pelle. Questo incredibile organo che ricopre tutto il nostro corpo è resistente ma sensibile e va riparato dagli agenti patogeni. Tra tutti quelli più rischiosi ci sono i raggi UV, che possono causare oltre a danni estetici anche rischi per la salute. Per questo motivo durante tutto l’anno sarebbe opportuno indossare una crema protettrice. Spesso non amiamo farlo perché si tratta di creme grasse e spesse che rendono la pelle bianca. Oggi vogliamo parlare di un prodotto alternativo innovativo ed efficacissimo. Ecco in che modo possiamo dire addio a macchie scure e rughe attorno agli occhi con un prodotto di cui non potremo più fare a meno.

Un gesto da inserire nella nostra routine

Tutti noi ci laviamo i denti almeno due volte al giorno e le mani più volte. Eseguiamo queste azioni senza pensarci perché sono diventare degli automatismi. Dato che proteggere la pelle dal sole è altrettanto importante che avere denti puliti, dovremmo anche inserire la crema solare nella nostra routine. Ogni giorno prima di uscire di casa dobbiamo spalmare una protezione per impedire che le radiazioni ultraviolette rovinino la pelle del viso.

Un prodotto innovativo e davvero confortevole da usare al posto della crema solare è il fotoprotettore. Questo cosmetico si presenta in forma più liquida e meno viscosa di una crema ed è davvero semplice da spalmare. Grazie alla sua texture sottile sembrerà quasi di non indossare nulla. Il vantaggio del fotoprotettore è che è anche a rapido assorbimento e quindi non lascia fastidiosi residui.

Addio a macchie scure e rughe attorno agli occhi grazie a questo formidabile prodotto che protegge ma non è una crema

Non dovremo fare altro che mettere una noce di prodotto sul dorso della mano e poi picchiettarlo sull’intero viso, soffermandosi sul contorno occhi e sulla zona del labbro superiore. Infatti, queste due parti sono quelle che tendono a presentare i segni dell’invecchiamento più vistosi. Ogni due ore dovremo ripetere, sia che ci esponiamo al sole diretto che invece rimaniamo al riparo. Grazie a questo semplice prodotto e a questa abitudine, la nostra pelle invecchierà molto più lentamente e non avremo quelle antiestetiche macchie sul labbro o attorno al naso.

