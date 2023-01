Addio a macchie di olio e unto sui mobili di legno: questi 3 prodotti naturali sono fenomenali!

Le festività natalizie sono alle spalle e dobbiamo pulire la casa. Una delle pulizie più difficili è quella dei mobili di legno. Soprattutto se sono sporchi di olio e unto. Per fortuna esistono prodotti completamente naturali e trucchetti geniali che possono darci una grandissima mano. Ecco i migliori.

Le feste di Natale sono ufficialmente finite ed è arrivato il tanto temuto momento delle pulizie. Se abbiamo organizzato pranzi e cene a casa nostra probabilmente siamo alle prese con macchie di ogni genere e dimensione. Tra le peggiori e più ostinate in assoluto ci sono quelle di unto sul nostro pregiatissimo e delicatissimo legno. Ma niente paura. Stiamo per scoprire come dire addio a macchie di olio e unto sui mobili di legno. Per farlo useremo 3 prodotti naturali che sicuramente abbiamo già in casa.

Puliamo il legno con talco e ferro da stiro

L’arredamento in legno è senza dubbio uno dei più eleganti in assoluto. E allo stesso tempo è uno dei più complicati da pulire e mantenere “vivo”. Un discorso che possiamo fare per i pavimenti, per le cornici e per i mobili in generale. Per fortuna esistono alcuni trucchetti geniali e prodotti davvero fenomenali contro le frequenti e persistenti macchie di olio e unto. Uno dei migliori è l’insospettabile talco. Se la macchia è fresca asciughiamola con un panno assorbente morbido. A questo punto applichiamo il talco e sopra di esso una salvietta di carta. Una passata con il ferro da stiro non troppo caldo sulla salvietta e la macchia sparirà.

Il trucco del tè verde

Il tè verde non è solo una bevanda dalle straordinarie proprietà. È anche uno straordinario prodotto di pulizia. Il merito è dell’acido tannico che contiene e che è lo stesso che possiamo trovare nelle fibre di legno. Se abbiamo una macchia d’unto su un mobile proviamo a preparare un infuso di tè verde. Facciamolo raffreddare e passiamolo con un panno non abrasivo sulla superficie. Non soltanto la macchia diventerà un ricordo. Questo trattamento renderà la superficie più lucida e la proteggerà dagli effetti del tempo.

Addio macchie di olio e unto sui mobili di legno: il limone è fenomenale

Tutti conosciamo l’utilità del limone per pulire il vetro e molte altre superfici. Basti pensare alle decine di detersivi e prodotti per la pulizia proprio a base di limone. In pochi, però, sanno che questo speciale agrume è utilissimo anche per pulire le macchie d’olio sul legno.

Applicarlo è semplicissimo. Prendiamo un limone grande ed estraiamone il succo. Diluiamolo in una bacinella con dell’acqua e imbeviamo un panno morbido nella soluzione. Non ci resta che passare con delicatezza sopra la macchia e poi asciugare con un altro panno.

Chiudiamo con un consiglio. Per i mobili antichi e particolarmente pregiati è sempre bene rivolgersi a un antiquario o a un esperto del settore. Saprà consigliarci il prodotto giusto ed eviteremo brutte sorprese.