Come pulire le cornici di ogni materiale senza sporcare con pochi trucchi geniali e infallibili

Il fine settimana è molto spesso il momento della settimana che dedichiamo alle pulizie. Purtroppo, non sempre abbiamo la possibilità di metterci in viaggio alla scoperta delle bellezze nascoste dell’Italia. E anche se pulire non è certo paragonabile a un weekend fuori porta possiamo farlo diventare almeno piacevole usando alcuni geniali trucchetti. Oggi ne scopriremo alcuni per capire come pulire le cornici di ogni materiale in pochissimi minuti e senza riempire la casa di sporco. Il tutto usando rigorosamente prodotti naturali.

I trucchetti per pulire le cornici d’argento

Tutti noi abbiamo in casa una cornice d’argento. E come ben sappiamo l’argento è un materiale meraviglioso ma che tende ad annerirsi velocemente. Per fortuna, abbiamo a disposizione moltissimi rimedi naturali per farlo tornare splendente. Rimedi naturali che possiamo usare anche per le cornici.

Per sporcare il meno possibile in casa un buon trucchetto è quello di sfruttare le proprietà sbiancanti del dentifricio. Prendiamo uno spazzolino con setole morbide e strofiniamo delicatamente il dentifricio sullo sporco. Una volta sbiancata la cornice rimuoviamo i residui di prodotto con un panno morbido leggermente inumidito.

Quali prodotti usare per quelle in plastica

Un altro grande classico nelle case arredate in stile moderno sono le cornici in plastica. Molti le preferiscono perché sono più economiche e più colorate. Ma soprattutto perché sono estremamente semplici da pulire. Per farle tornare come nuove ci basterà un panno inumidito con acqua e qualche goccia di aceto. Inumidito e non bagnato per evitare di sporcare il pavimento e i mobili circostanti. Strofiniamo con attenzione e in pochi secondi la cornice tornerà a risplendere.

Come pulire le cornici di ogni materiale usando solo prodotti naturali

Chiudiamo la rassegna con le cornici più delicate: quelle in legno e quelle in gesso. Iniziamo dal legno.

La prima operazione per preservarle a lungo è quella di rimuovere una volta a settimana la polvere. Con un panno se la cornice è liscia o con uno spazzolino morbido se è lavorata. Il prodotto naturale migliore per il legno è la cera d’api che possiamo trovare facilmente in commercio e che possiamo utilizzare anche per i mobili.

La cera d’api offre anche il vantaggio di avere un effetto protettivo sul materiale e sporca pochissimo. Ci basterà farla sciogliere e poi passarla sulla superficie strofinando con un panno.

Le cornici in gesso, infine, vanno trattate con delicatezza. Troppa acqua, prodotti aggressivi e troppa foga nella pulizia potrebbero distruggerle. Usiamo quindi un pennellino imbevuto con qualche goccia d’acqua e del detersivo per piatti. Meglio se completamente naturale e preparato in casa. Passiamo delicatamente soltanto sulle macchie e dovremmo farcela senza problemi.