Facciamo contenti i nostri bambini e prepariamo loro i panzerotti con prosciutto e provola visto che la stagione si presta proprio a queste leccornie. Ma oggi vedremo un modo diverso di fare i panzerotti che notoriamente sono buoni ma non particolarmente leggeri. Prima di entrare direttamente nei particolari, ricordiamo una piccola curiosità che riguarda questo formidabile prodotto del nostro Street food tricolore. Sembra infatti che il panzerotto sia nato dagli avanzi di pizza e pane di un anonimo panettiere che li avrebbe uniti per dare vita al mitico panzerotto. Diversa la cottura e anche la farcitura di questi incredibili panzerotti più leggeri ma irresistibili.

Cuocerli al forno non vuol dire farli aprire

Molti pensano erroneamente che la cottura al forno favorisca l’apertura dei panzerotti. Mentre la classica frittura, rigirandoli continuamente, permetterebbe loro di rimanere integri. Non è propriamente così, perché se i panzerotti si aprono, può essere colpa di una mozzarella troppo acquosa, di un pomodoro poco solido e via dicendo. Se decidiamo di metterli in forno, cucendoli per un quarto d’ora circa a 200 °, dovremo invece garantirci questo passaggio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Quando li richiudiamo a mezzaluna, dobbiamo assolutamente voltare i bordi verso l’alto e schiacciarli molto bene con la forchetta per sigillarli. Questo è il modo più sicuro per evitare che il ripieno si disperda durante la cottura.

Diversa la cottura e anche la farcitura di questi incredibili panzerotti più leggeri ma irresistibili

Quando parliamo di panzerotti la tradizione ci porta al classico ripieno con pomodoro e mozzarella. Ma, come dicevamo, trattandosi di uno Street food sempre più in voga, è aperto alle innovazioni. E proprio mischiando tradizione e novità, visto che il panzerotto è originario di Bari, è possibile assaggiarlo anche con le cime di rapa.

Il modo migliore per apprezzarle all’interno del panzerotto è quello di farle saltare in una pentola assieme all’olio extravergine. Attenzione, però a non utilizzarle calde, ma sarà meglio aspettare che diventino tiepide.

Sempre più in voga il ripieno con la carne

Una delle caratteristiche peculiari dello Street food è quello di essere un mini-pranzo completo. Lasciando stare il fatto di essere diventata una moda, questo spuntino nasce per contenere più ingredienti e nutrienti possibili. Crea infatti la possibilità di mangiare velocemente qualcosa che sostituisca il tradizionale pasto. Ed è anche per questo motivo che moltissime ricette adesso presentano l’abbinamento carne e formaggio anche nei panzerotti. Le carni più utilizzate sono i macinati di manzo, vitello e maiale. Mentre il formaggio è solitamente rappresentato dalla provola o da formaggi simili.

Approfondimento

Come preparare la regina dello street food italiano a casa con pochi centesimi