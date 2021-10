Le stagioni cambiano e il nostro corpo ha bisogno di cure diverse. E sappiamo bene che i capelli sono lo specchio della salute. In autunno spesso si presentano sfibrati, opachi, spezzati sulle punte e sulle lunghezze. Il passaggio dal caldo al freddo è molto stressante per il nostro intero sistema. E i capelli non fanno altro che mostrare questo stress. I prodotti e i trattamenti che abbiamo utilizzato finora non sono più adatti. Ma vale la pena acquistarne altri sempre più costosi?

Infatti, diciamo addio a capelli spenti e secchi in autunno grazie a questa sorprendente maschera naturale. Si tratterà di una novità che costituirà anche un giovamento per chi in questa stagione perde molti capelli. E questa volta usiamo un prodotto di stagione facilissimo da trovare. Mentre per chi ha altri tipi di problemi, in questo articolo scopriamo tre ingredienti naturali ed economici sono l’anti-crespo più formidabile che si possa usare su capelli sfibrati e rovinati. Vediamo insieme di cosa si tratta e come preparare la maschera.

Addio a capelli spenti e secchi in autunno grazie a questa sorprendente maschera naturale

L’ingrediente base per questa maschera è un frutto simbolo dell’autunno. Stiamo parlando della castagna. Ricche di vitamine e minerali quali potassio, fosforo, sodio, le castagne sono un perfetto ricostituente. Inoltre, la grande presenza di acidi grassi essenziali fa di questo frutto a guscio un toccasana per i capelli. La presenza di acido oleico apporta gli stessi benefici dell’olio d’oliva.

Chiaramente non si può fare una maschera fatta di sole castagne. Infatti avremo bisogno di altri ingredienti. Servirà dell’henné neutro e una tazzina di olio di oliva. Questi serviranno ad arricchire la maschera a base di castagne. Queste, almeno una ventina, devono essere lessate, sbucciate e raffreddate. Solo quando tiepide possono essere frullate e unite agli altri due ingredienti.

Si ottiene un composto omogeneo, quasi una crema. Una volta pronta, la crema può essere cosparsa sui capelli già lavati e ancora umidi. In questo modo i principi nutrienti penetrano con più facilità nel capello e nella cute. L’applicazione va fatta sulle lunghezze e sulle punte. Poi, bisogna aspettare almeno 2 ore lasciando riposare la maschera sui capelli.

Il consiglio è di rivestire la testa con della pellicola o con un sacchetto. Trascorse le due ore i capelli andranno sciacquati e probabilmente andrà fatto uno shampoo. Così si eliminano tutti i residui del composto. L’efficacia della maschera alla castagna si vede già alla seconda applicazione. Meglio attendere una settimana per una seconda posa. Osserveremo capelli più forti, luminosi, idratati e meno soggetti a cadere. In linea di massima la maschera non dovrebbe presentare controindicazioni. Deve evitarla solo chi è a conoscenza di particolari allergie a uno o più ingredienti della miscela.