A causa del Covid molti eventi sono stati rimandati a tempi migliori. Si tratta di appuntamenti con cadenza annuale che hanno sempre rappresentato un punto fisso nelle rubriche degli appassionati.

Ma dall’altro lato, tanti altri però hanno ripreso la loro routine grazie alle vaccinazioni e al Green Pass. Abbiamo già visto ad esempio il ritorno del Pisa Book Festival in questi giorni, ma non è l’unico grande evento a tornare. Torna infatti quest’anno in una veste tutta autunnale anche un evento unico legato alla cucina e di portata nazionale.

Gli amanti del buon cibo e dei sapori decisi devono partecipare a questo evento

L’appuntamento di cui parliamo si terrà nella bellissima Diamante, città marittima calabrese. Molti probabilmente sentendo questo nome avranno già capito di cosa si tratta, del famoso Peperoncino Festival. Un evento unico, completamente gratuito che si terrà dal 6 al 10 ottobre 2021. Obbligatorio il Green Pass per potervi accedere. Ma niente timore per chi non ce l’ha, all’ingresso di Via Caravaggio potrà sottoporsi a tampone grazie all’ambulanza che vi staziona.

Ovviamente d’obbligo anche le mascherine per accedere.

Alcuni eventi di cucina, nazionale e internazionale, con protagonista l’inimitabile peperoncino, richiedono la prenotazione.

Ecco quali sono gli eventi del Festival

Quello che si terrà a Diamante sarà un vero proprio tour a 360 gradi attorno al peperoncino, non solo culinario ma anche culturale.

Perenne la mostra – fiera del peperoncino dove poter degustare vari tipi e le ultime novità, e magari anche fare qualche acquisto. Unica e imperdibile la finale del campionato di mangiatori di peperoncino, dove uomini e donne temerari si sfideranno nell’impresa di mangiarne quanto più possibile. Non mancheranno i convegni di salute mirati a mostrare tutti i benefici di questo straordinario quanto forte cibo. Il cibo è protagonista ma con lui anche divertimento e cultura.

Non solo cibo

Vi sarà una mostra fotografica ma anche rassegne di teatro e di cinema piccante d’autore. In più le strade del peperoncino diverranno un vero e proprio teatro a cielo aperto grazie alle esibizioni di diversi artisti.

Data la natura popolare del peperoncino, nel festival troverà spazio anche il folklore attraverso varie esibizioni. Ma sarà esaltato anche l’aspetto irriverente del prodotto puntando anche su una satira piccante.

Presenti nei vari giorni inoltre numerosi ospiti del Mondo dello spettacolo, come Riccardo Scamarcio, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. Ma ve ne saranno tanti altri.

In attesa degli eventi serali poi ci sono tantissime proposte per intrattenersi durante il giorno, incentrate sull’esplorazione naturale e l’attività fisica. Bellissimi posti da visitare, come Isola Dino e Arco Magno, ma anche tante attività: rafting, volo in parapendio, trekking.

Il Peperoncino Festival celebra il peperoncino ed è perfetto per coloro che lo amano. Insomma gli amanti del buon cibo e dei sapori decisi devono assolutamente partecipare a questo evento.

Ma è un appuntamento che saprà comunque intrattenere anche tutti gli altri. Segniamolo sul nostro calendario.