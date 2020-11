Molte persone in possesso di un animale domestico hanno dovuto imparare molto della nascita e di come accudirlo nei primi mesi di vita. Solitamente il cucciolo non viene dato al padrone prima che superi i sessanta giorni di vita.

Eppure può capitare di conoscere in prima persona i problemi e le difficoltà legate ad un parto di un cane o di un gatto. Non sono poche, infatti, le persone che decidono di non sterilizzare o castrare i propri animali e si prendono cura di questo nel momento in cui mette al mondo dei cuccioli.

Una nascita cieca e sorda

Soprattutto per quanto riguarda il gatto, i primi giorni di vita non sono affatto facili. Il gattino appena nato, infatti, nasce cieco e sordo, e senza la capacità di poter miagolare.

Solamente grazie ad un senso del tatto e dell’olfatto estremamente sviluppato riescono a stare vicino alla madre e a godere del suo latte. Con il passare dei giorni i gattini cominciano piano piano a far sentire la propria voce e, contemporaneamente, anche ad aprire gli occhi.

Tutto ciò potrebbe, però, non avvenire subito. Dunque, ecco cosa fare se i gattini non aprono gli occhi.

Quando un padrone si trova ad accudire sia la madre che il cucciolo appena nato, è assolutamente normale che questo attendi con ansia l’apertura degli occhi. È, infatti, un momento molto speciale che rappresenta la prima immagine del mondo da parte del cucciolo.

Succede però, a volte, che questo processo non avvenga subito. E in alcuni casi si potrebbe aver bisogno di un aiuto esterno. Dunque ecco cosa fare se i gattini non aprono gli occhi.

Il parere del veterinario

La preoccupazione di un padrone che vede il suo cucciolo rimanere cieco e non in grado di poter aprire gli occhi è certamente comprensibile.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’unica cosa da fare è dotarsi di un pò di pazienza. Se, infatti, il periodo di cecità natale dei gatti si aggira intorno alle due settimane, alcuni gattini potrebbero metterci un pò di più.

In ogni caso se dopo questo periodo di tempo il gatto ancora non vede, si consiglia di rivolgersi al veterinario. Se quest’ultimo lo riterrà necessario, infatti, si provvederà ad un’apertura manuale degli occhi.

Nel caso questa sia la strada da seguire, è bene attendere che sia il veterinario stesso a farlo ed evitare di procedere in maniera autonoma. Infatti si tratta di un’operazione complicata che, se svolta nel modo sbagliato, può recare seri danni al gattino. Per tutti quelli in cerca di una soluzione, dunque, ecco spiegato cosa fare se i gattini non aprono gli occhi.