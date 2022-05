Si fatica a ricordare quante password ci siano nella vita di ogni persona al giorno d’oggi. Quasi tutti gli ambiti del nostro vivere hanno uno spazio online in cui accedere un’area riservata. Si parte dai social network come Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin, ma si finisce anche ad altri ambiti. Il riferimento è, ovviamente, alle aree clienti degli operatori di telefonia, delle utenze domestiche fino ai portali istituzionali. Davvero una quantità industriale.

La buona norma prevede che, per questioni di sicurezza, non si usi mai la stessa password e che soprattutto non sia una combinazione facile. Diventa, perciò, impossibile memorizzare tutto. La fortuna è che molte volte ci siano delle opzioni di recupero attraverso le mail.

Spesso, però, queste sono procedure che richiedono di passare dalla mail o altre opzioni di verifica, generando una certa perdita di tempo o addirittura la necessità di cambiare le chiavi di accesso.

In qualche caso si può, però, fare in modo di riottenere la password con una procedura più snella e pochi conoscono questo trucchetto.

Non servono strumenti complicati o essere dei super esperti per arrivare alla soluzione. Qualora, infatti, servisse conoscere una password, perché magari bisogna fare l’accesso da un’altra parte e non la si ricorda, può venire in soccorso il telefono.

Nello smartphone, infatti, di frequente si hanno i dati di login già salvati. Chi utilizza Chrome, ad esempio, potrà facilmente arrivare a scoprirli.

Pochi conoscono questo trucchetto per recuperare velocemente una password dimenticata tramite il telefono anche quando sembra impossibile riavere la vecchia chiave di accesso senza cambiarla

Le mosse sono le seguenti:

Aprire Chrome;

Selezionare in tre pallini in alto a destra che consentono l’accesso a un menù Pop Up;

Selezionare Impostazioni;

Poi Password.

A quel punto scorrendo verso il basso si avrà l’elenco di tutti i siti di cui il dispositivo ha i dati di login salvati. Selezionando quello che interessa si entrerà in menù dove il nome utente è in chiaro e la password è nascosta dagli asterischi. Sulla destra è presente un occhio stilizzato, che è un’icona attraverso cui si potrà visualizzare la chiave d’accesso. Tappando su di essa, si aprirà una finestra Pop Up di conferma identità e sarà richiesto o di dare il via libera con l’impronta digitale (se prevista per sbloccare lo smartphone) o attraverso uno dei codici che consente di avviare e utilizzare il telefono.

Una volta completata la procedura si vedrà la password, senza necessità di attuare di mettere in atto la procedura di password dimenticata e procedere all’inevitabile cambio.

