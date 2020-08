In questo articolo “Acquisti auto nuove, altri 500 milioni dal Governo”, un focus sulla modifica degli incentivi dell’Ecobonus auto.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il Decreto Agosto che recentemente è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

I 50 milioni di euro stanziati dal Decreto Rilancio per incentivare la mobilità a “emissioni zero” sono terminati praticamente in una manciata di giorni.

Oggi, il Governo ci riprova, mettendo sul piatto altri 500 milioni di euro per rifinanziare l’Ecobonus auto. Una misura che dovrebbe coprire le spese fino a fine anno e che intende rinforzare il settore della mobilità sostenibile.

In cosa consiste l’Ecobonus auto rifinanziato?

Partiamo con il dire che l’Ecobonus auto è promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tale provvedimento ha messo in campo una serie di incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni di CO2.

410 milioni saranno dedicati all’acquisto di nuove auto ecologiche, mentre 90 milioni serviranno per l’eventuale installazione di colonnine “domestiche” per la ricarica delle auto elettriche.

In questo modo, risulterà più semplice e veloce caricare la nuova macchina “green” anche a casa.

Introdotte nuove fasce di emissione per ricevere l’Ecobonus

Tra le novità di agosto, anche la modifica delle fasce di emissioni di anidride carbonica in base alle quali viene assegnato l’incentivo economico.

Sono due i fattori che incidono sulla misura dell’Ecobonus:

Impatto ambientale del veicolo che si intende acquistare

Rottamazione di un vecchio mezzo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Restano invariate le prime due fasce. Quelle da 0 a 20 grammi di CO2 per chilometro percorso e da 21 a 60 grammi di CO2 per chilometro percorso. La fascia da 61 a 120 grammi per chilometro si divide in due: da 61 grammi a 90 grammi e da 91 grammi in su.

In definitiva, l’Ecobonus aggiornato fino al 31 dicembre è il seguente:

0-20 g/km: 8.000 euro con rottamazione (+2.000 euro di contributo del concessionario), 5 mila euro senza rottamazione (+1.000 euro di contributo del concessionario);

21-60 g/km: 4.500 euro con rottamazione (+2.000 euro di contributo del concessionario), 2.500 euro senza rottamazione (+1.000 euro di contributo del concessionario);

61-90 g/km: 1.750 euro con rottamazione (+2.000 euro di contributo del concessionario), 1.000 euro senza rottamazione (+1.000 euro di contributo del concessionario);

91-110 g/km: 1.500 euro con rottamazione (+2.000 euro di contributo del concessionario), 750 euro senza rottamazione (+1.000 di contributo del concessionario).

Come accedere agli incentivi?

Fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile prenotare l’incentivo sul sito del Ministero ddello Sviluppo Economico.

Se “Acquisti auto nuove, altri 500 milioni dal Governo” ti è stato utile, leggi anche “Quali sono le regioni che cancellano e sospendono il bollo auto 2020”.