In questo articolo “Bonus bici e monopattini elettrici, il rimborso arriva sul conto corrente”, il team di ProiezionidiBorsa vuole soffermarsi sulle novità del Bonus mobilità. Dopo una considerevole “corsa all’acquisto” da parte dei cittadini, solleticati anche da incentivi e rimborsi, ora c’è da capire la prossima mossa del Governo.

A pochi giorni dalla fine del mese di agosto, infatti, la proposta sostenibile del Decreto Rilancio cambia pelle.

Si attendeva, ormai da diversi mesi, l’avvio di una nuova piattaforma sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale piattaforma avrebbe dovuto selezionare e gestire i rimborsi dedicati al cosiddetto “Bonus Bici”.

Cos’è il Bonus Bici?

Si tratta di un “buono mobilità” che copre il 60% della spesa per l’acquisto di bici, ma non solo. Previsti nell’agevolazione anche mezzi elettrici come monopattini, hoverboard, segway e monowheel. Il tutto per un valore massimo di 500 euro.

Cosa cambia adesso?

Non è ancora ufficiale ma, ormai da giorni, si parla di un semplice bonifico su conto corrente come strumento per erogare gli incentivi in questione.

Sembrerebbe abolita l’ipotesi della piattaforma digitale. Ancora più importante, è l’eliminazione del famigerato “click day”, sistema più temuto dalla maggior parte dei cittadini.

In che modo sarà possibile richiedere il Bonus?

Sarà pubblicata a settembre, sempre sito del Ministero dell’Ambiente, un’apposita scheda che dovrà essere compilata con dati anagrafici e l’IBAN dell’acquirente. Richiesti nella scheda da compilare anche la fattura o lo scontrino parlante relativo all’acquisto del mezzo di mobilità sostenibile effettuato a partire dal 4 maggio.

Entro 10-15 giorni il rimborso dovrebbe essere accreditato direttamente sul conto corrente. Una regola che vale sia per gli acquirenti che per i venditori.

Il rimborso basterà per tutti?

Probabilmente, i 210 milioni al momento stanziati basteranno per circa mezzo milione di bici e monopattini. Dunque, considerando le stime attuali sugli acquisti fatti, non tutti riusciranno a godere dell’agevolazione. Seguiteci per sapere tutti gli aggiornamenti, minuto per minuto.

