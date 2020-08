Un focus per capire quali sono le regioni che cancellano e sospendono il bollo auto 2020. Il bollo auto, insieme alla tassa di possesso su apparecchi TV, noto con l’obsoleta espressione di “Canone Rai”, è tra le tasse più odiate dagli italiani. Un odio viscerale che, specie in quest’anno funesto, è destinato ad una crescita esponenziale. La disoccupazione crescente, unita al clima di diffusa incertezza sulla vita, in genere, non possono che creare una sorta di corto circuito quando si combinano con le scadenze dei pagamenti. E, così, c’è più di una regione che cerca di fare del suo meglio per venire incontro alle difficoltà dei cittadini. Vediamo quindi di approfondire quali sono le regioni che cancellano e sospendono il bollo auto 2020.

Nord Italia

La regione del nord Italia che si è attivata, spostando in avanti la data di scadenza per il pagamento bollo auto, è la Lombardia. Infatti, con un’apposita delibera della giunta regionale, il termine di scadenza per assolvere al pagamento del bollo è attualmente sospeso e posticipato al 31 ottobre 2020 . Una misura di cui potranno beneficiare i contribuenti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale/operativa nel territorio della regione Lombardia. Per maggiori dettagli si rimanda, comunque, al nostro precedente approfondimento di cui al presente link.

Sud Italia

Con legge di stabilità regionale a valere sul periodo 2020-2022 è sato accolto un emendamento che consentirà di trarre un sospiro di sollievo agli automobilisti locali. Per l’anno 2020 si prevede una doppia misura di sospensione/esenzione del pagamento del bollo auto. L’assemblea regionale che ha accolto, con favore, queste misure è quella della regione Sicilia.

Cancellazione del bollo

L’esenzione dal pagamento del bollo è quindi prevista in favore di automobilisti a basso reddito, vale a dire che non superino i 15.000 euro annui di reddito. Inoltre viene identificato uno specifico target di auto: non devono superare i 53 kW (circa 1400 cc).

Si prevede, inoltre, una parallela esenzione dal bollo per quelle autovetture che, indipendentemente dai kW, siano state immatricolate prima del 2010. Si tratta quindi delle auto con più di dieci anni di vita alle spalle. Parimenti esentate, anche, le autovetture la cui proprietà sia in capo ad associazioni di volontariato e Onlus.

Proroga del bollo

Un’altra agevolazione di cui è bene essere a conoscenza riguarda le vetture la cui scadenza del bollo rientra nel range tra l’8 marzo e il 31 ottobre 2020. In questo caso, fatti salvi i casi di cui sopra, il pagamento deve intendersi sospeso fino al 30 novembre 2020. Misure, queste, con le quali l’amministrazione locale intende venire incontro alle difficoltà di lavoratori e pendolari siciliani, particolarmente vessati dall’attuale congiuntura socio-economica.