Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Vista la configurazione grafica attuale, acquistare azioni De Longhi tra qualche giorno potrebbe essere un affare. D’altra parte l’andamento stoico delle sue quotazioni ha da sempre fornito un buon ritorno agli azionisti. Tranne che negli ultimi tre mesi, infatti, il titolo ha sempre battuto sia il settore di riferimento e il mercato italiano. Questo, però, non deve sorprendere visto che nell’euforia dei mercati vengono sempre penalizzati quei titoli che hanno tenuto meglio durante la tempesta.

Un’altra caratteristica di De Longhi, infatti, è quella di avere una volatilità inferiore rispetto a quella del mercato italiano di circa il 10%.

Tra i punti di forza, poi, ricordiamo che da diversi mesi gli analisti stanno rivedendo le loro stime dell’EPS al rialzo. Inoltre De Longhi ha una solidissima situazione finanziaria che permette anche di effettuare acquisizioni come quella dell’azienda americana Capital Brands per 420 milioni di dollari, con il closing previsto entro la fine del 2020.

Gli analisti hanno una consenso medio Outperform con prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Acquistare azioni De Longhi tra qualche giorno potrebbe essere un affare: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario De Longhi (MIL-DLG) ha chiuso la seduta del 4 dicembre a quota 27,98 euro in rialzo dell’1,75% euro rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista, ma, nonostante l’ultima seduta al rialzo, non si intravedono segnali rialzisti. Rimane sempre molto favorito, quindi, lo scenario che vede il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 27,06 euro. Questo livello potrebbe rappresentare un buon punto di ingresso purché si inserisca lo stop nel caso di chiusure inferiore a 27,06 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero continuare a scendere fino al II obiettivo di prezzo in area 24,62 euro.

Un’altra possibilità di inversione sarebbe una chiusura giornaliera sopra 28,58 euro.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e punta al III obiettivo di prezzo in area 32,85 euro da dove potrebbe scattare importanti prese di beneficio che potrebbero far scendere la quotazioni fino in area 25,65 euro (II obiettivo di prezzo). Questo livello rappresenta un ottimo livello di ingresso purché si faccia scattare lo stop nel caso di chiusure mensili inferiori a 25,65 euro.

Nel caso di una chiusura mensile inferiore a quest’ultimo livello dovremmo andare a calcolare gli obiettivi della nuova tendenza ribassista.

Approfondimento

Come previsto, il Ftse Mib Future tira il fiato prima di riprendere la strada del rialzo