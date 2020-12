Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzati in cucina, ma spesso si commettono degli errori quando si cucinano dei pasti.

Può capitare di non lavarlo spesso, di non utilizzare i vari programmi di cui sono dotati, oppure di aprire lo sportello durante la cottura.

Ecco gli errori che si fanno quando si cucina al forno:

Il mancato utilizzo dei programmi

I forni hanno almeno tre funzioni di programma: il grill, il ventilato e quello statico.

Con la cottura statica, il forno distribuisce il calore dal basso verso l’alto contemporaneamente. Invece, con la cottura ventilata, il forno tramite una ventola, fa circolare il calore. Con il grill vengono gratinati i cibi.

Se si combinano questi programmi, si avranno dei risultati migliori per la cottura e il sapore delle pietanze.

Occorre partire con la cottura statica per poi terminare con quella ventilata, abbassando un po’ la temperatura, perché questo tipo di cottura tende a seccare il cibo.

Con la cottura a grill servono pochi minuti, giusto per dorare e colorare la pietanza.

Tra gli errori che si fanno quando si cucina al forno è non sapere che non tutti i cibi vanno cotti sempre a freddo o sempre a caldo.

Non esiste una regola che dice quando preriscaldare il forno.

In effetti questo dipende molto dal cibo che si deve cuocere.

Tutti i lievitati come: il pane, la pizza, le torte, i dolci devono ricevere da subito, la quantità di calore di cui hanno bisogno.

Altri cibi come la pasta condita, le patate, le carni, possono essere inseriti anche nel forno appena acceso.

Non lasciare il cibo a riposare nel forno

Molte persone, tolgono la pietanza dal forno non appena questa è cotta.

Farlo è un grosso errore, perché bisogna lasciarla riposare qualche minuto.

Lo sbalzo di temperatura è enorme, l’ideale sarebbe spegnere il forno prima che la cottura sia ultimata, in modo da lasciar riposare la pietanza qualche minuto.

Non pulire il forno con costanza

Un ulteriore errore è quello di non pulire il forno con una certa frequenza.

Ciò provoca delle conseguenze, perché l’unto e tutti i residui di cibo, si incollano alle pareti, formando delle croste nere e appiccicose, che difficilmente verranno via.

Aprire lo sportello mentre cuociono i cibi

È un errore aprire lo sportello, specie quando all’interno stanno cuocendo dei dolci.

Basta anche solo un attimo, che la temperatura interna del forno diminuisce e il dolce non cresce più.

Le “occhiate” vanno date attraverso il vetro posto sullo sportello, quindi non serve aprirlo.

Mettere poco olio

In realtà, la cottura al forno, prevede molto olio, specie per alcune pietanze come le patate e le verdure. Queste tendono a bruciare facilmente se non vengono immerse in abbondante olio.