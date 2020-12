Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come previsto, il Ftse Mib Future tira il fiato prima di riprendere la strada del rialzo. La settimana appena conclusasi, infatti, ha visto dopo quattro rialzi consecutivi, un ribasso rispetto a quella precedente. Niente di eccezionale, le quotazioni hanno perso solo lo 0,77%, ma è pur sempre un indizio di debolezza. Ad esempio, ci sono state tre sedute consecutive al ribasso come non capitava dalla fine di ottobre.

Adesso bisogna solo capire se si è trattata di una pausa di riflessione oppure siamo in presenza di un inizio d’inversione di tendenza

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Come previsto, il Ftse Mib Future tira il fiato prima di riprendere la strada del rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Alla chiusura del 4 dicembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 22.170 in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso dello 0,77%.

Time frame settimanale

Per la prima volta, dopo quattro barre consecutiva al rialzo la settimana ha chiuso al ribasso. Ancora niente di preoccupante, ma per la settimana prossima sarà importante evitare chiusure settimanali inferiori a 21.543. In questo caso, infatti, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 19.334 (I obiettivo di prezzo) dove si decideranno le sorti di medio termine del Ftse Mib Future. Una chiusura inferiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a un’inversione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate.

Nel caso in cui continui il rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Da notare che al momento rimangono saldi i segnali rialzisti del BottomHunter e dello Swing Indicator.

Time frame mensile

Durante il mese di novembre scrivevamo

Il mese di novembre “rischia” di fare esplodere al rialzo le quotazioni del Ftse Mib Future. Basterebbe, infatti, una chiusura mensile superiore a 22.180 per dare forza a una proiezione rialzista che punta a 30.793 (II obiettivo di prezzo) e a seguire verso area 39.463. La mancata rottura, invece, potrebbe avere implicazioni negative visto che si potrebbe configurare un doppio massimo in area 22.180. In questo caso discese in area 18.915 per il mese di dicembre potrebbero essere possibili.

La seduta del 30 novembre non ha segnato la rottura rialzista e le conseguenze negative sono quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi. A questo punto diventa fondamentale che nelle prossime sedutesi rompa area 22.180. Sarebbe un primo segnale rialzista che potrebbe confermare la ripresa del rialzo fino a fine dicembre.

Prestare, quindi, molta attenzione a quanto succederà settimana prossima in corrispondenza di area 22.180.