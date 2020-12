Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I mercati azionari internazionali alla chiusura di venerdì 4 dicembre hanno assunto nuova connotazione rialzista e dai livelli attuali dovrebbe essere ripartito un nuovo impulso del 3/5% fino alla settimana natalizia. Come al solito si procederà per step, ma stiamo facendo uno screening sui titoli azionari che da domani potrebbero essere pronti ad una fase direzionale. Fra questi, dopo aver monitorato il grafico, riteniamo che sia probabile un balzo del 25% alle porte per il titolo A2A.

Andiamo a spiegarne i motivi.

Il titolo A2A ha chiuso la seduta del 4 dicembre a quota 1,2830 euro in rialzo del 2,11% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,8982 ed il massimo a 1,7831.

La società si occupa di produzione, vendita e distribuzione di gas, elettricità e teleriscaldamento in Italia. Gli utili sono cresciuti intorno al 39% nell’ultimo anno e si prevede che cresceranno del 5,7% all’anno.

Prima di andare a studiare i pattern grafici, faremo il focus sugli ultimi anni di bilancio per giungere ad una stima sul prezzo. In base al modello del discounted cash flow, calcoliamo un fair value a 1,58 con un’ interessante sottovalutazione. Le raccomandazioni degli analisti invece, trovano consenso intorno al prezzo obiettivo di 1,56.

Probabile un balzo del 25% alle porte per il titolo A2A

Il titolo quindi ai livelli attuali è sottovalutato del 25% circa. In quanto tempo e se è possibile raggiungere questo prezzo? Lo swing che si è formato negli ultimi 6 mesi è un ABC rialzista in corso che sembra puntare a 1,56 circa per/entro 1/2 mesi dal momento attuale.

La strategia migliore per hi non possiede il titolo è di comprare in apertura del 7 dicembre con stop loss a 1,2144 ed obiettivo a 1,53/1,56.Resistenza prima a 1,37. L’ingresso consigliato sul titolo in vista di un rialzo di breve del 25% circa, andrebbe fatto anche in ottica di lungo termine. Infatti, riteniamo che il titolo nel giro di qualche anno possa avvicinarsi di molto almassimo segnato a 4,15 nel corso dell’anno 2000. Si procederà per step e di volta in volta torneremo sull’argomento.