ACEA sottovalutata del 40% e con un dividendo del 6,25% ora potrebbe scattare al rialzo

Il Ftse Mib continua a muoversi al rialzo a seguito della forza di Wall Street. Oramai è quasi scontato che l’indice nostrano sia diretto verso i massimi segnati nel gennaio dello scorso anno e ben oltre. Ogni giorno azioni che negli ultimi mesi hanno subito forti ribassi e che attualmente sono sottovalutate, continuano a generare segnali rialzisti. Alla chiusura della giornata di contrattazione odierna una multiutilty italiana ha generato un buon segnale rialzista. ACEA sottovalutata del 40% e con un dividendo del 6,25% potrebbe continuare a salire. Scopriamo il perchè.

La società capitalizza in Borsa 2,9 miliardi di euro, e negli ultimi 3 mesi ha scambiato ogni giorno circa 137.787 pezzi. Il dividend yield è intorno al 6,25%.

Giudizi degli esperti

Le raccomandazioni degli analisti (4 giudizi come si legge dalle rivistee specializzate) esprimono un segnale Buy e calcolano un fair value intorno a 19,18 euro per azione con una sottovalutazione del 40,8% rispetto al prezzo attuale.

Questo giudizi sono così distinti:

prezzo obiettivo massimo stimato a 22,50 euro per azione;

prezzo obiettivo minimo stimato a 15,50%.

Siamo andati a leggere anche le valutazioni espresse dal metodo discounted cash flow e questo riporta a un fair value di circa 19,50 euro per azione, in linea con il consenso espresso dagli analisti.

Luce alla bellezza – Acea illumina il Foro Romano

ACEA sottovalutata del 40% e con un dividendo del 6,25%: il grafico è rialzista

Le azioni hanno chiuso l’odierna seduta di contrattazione a 14,10. Nello scorso anno hanno segnato il minimo a 10,58 e il massimo a 19,05. Il minimo dello scorso anno ha toccato la media mobile a 200 mesi. Questo è un segnale che nella storia delle serie storiche ha fermato spesso i ribassi di lungo termine.

Oggi le quotazioni sembrano dirette in pochi mesi verso la media mobile a 200 settimane che in questo momento passa a 16,317.

Il supporto immediato è a 13,53/13,02, e per il momento sostiene il rialzo in corso. I presupposti sembrano buoni, e probabilmente il ribasso di lungo termine per i motivi spiegati poc’anzi ha raggiunto un bottom pluriennale.

