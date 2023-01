Ti bastano 2 pere e il panettone avanzato diventa un cremosissimo e goloso dolce da gustare tiepido

Da adesso a fine gennaio, tutti ci ritroveremo per casa pandori e panettoni. Ecco un’idea per trasformare il più classico dei dolci natalizi in un goloso dessert che tutti apprezzeranno!

Ora che ci siano lasciati alle spalle le festività, abbiamo detto basta ai bagordi. Per molti può essere una grave rinuncia ma, per molti altri, anche un sollievo. Tornare alla normalità e mangiare pasti equilibrati costituiti da cibi sani ed abbondare con salutari ortaggi di stagione non può far altro che bene al nostro organismo.

D’altra pare, però, chi più e chi meno, tutti avremo ancora per casa scatole e confezioni di pandoro e panettone. Li abbiamo comprati in gran quantità per paura di non averne abbastanza da offrire agli ospiti e, di certo, ne avremo ricevuti altrettanti anche come regalo. A lungo andare, anche i più golosi non ne possono più dei classici dolci di Natale! Che fare quindi con l’ultimo panettone che giace triste in dispensa? Vediamo insieme una golosa ricetta di riciclo per trasformarlo in qualcosa di strepitosamente buono!

Ti bastano 2 pere e il panettone avanzato diviene un dessert da leccarsi i baffi

Con pochi ingredienti, con il classico dolce milanese, possiamo preparare un pudding. Con questo termine si indica una categoria culinaria tipicamente anglosassone. Di fatto, il pudding è una sorta di pasticcio in cui vengono amalgamati più ingredienti. Il risultato è un morbido dolce al cucchiaio da gustare tiepido o a temperatura ambiente. La versatilità del termine si dimostra anche nel fatto che, in base agli ingredienti usati, possiamo realizzare pudding salati, ad esempio con carne e verdure, oppure dolci, come il caso che stiamo proprio per vedere.

Ecco la ricetta del pudding con pere e panettone: è facile e veloce

Cominciamo dalla lista degli ingredienti necessari.

700 g di panettone a fette;

4 uova;

2 pere;

300 ml di panna fresca da montare fredda di frigorifero;

da montare fredda di frigorifero; 150 g di zucchero;

1 tuorlo;

scorza d’arancia grattugiata q.b.;

q.b.; 1 pizzico di sale fino.

Preparazione del pudding con panettone avanzato e frutta

Per prima cosa, pulire le pere eliminando buccia, torsolo e semini interni, e tagliarle a cubetti; montare quindi la panna finché risulti ferma e solida; a questo punto tagliare il panettone a fette e sistemarlo su una teglia da forno ben imburrata; cospargere il primo strato di panettone con i pezzetti di pere e procedere a strati fino all’esaurimento dei 2 ingredienti principali; nel frattempo, montare le uova insieme al tuorlo; aggiungere poi zucchero, panna montata, bucce d’arancia e sale; mescolare il tutto per ben fino ad avere un composto omogeneo; ora, versare il composto sulla “torta” di pere e panettone precedentemente composta; coprire la teglia con un foglio d’alluminio e sistemarla in frigorifero e far riposare una notte intera; l’indomani, togliere la stagnola e far cuocere in forno 40 minuti a 170°C.

Ed ecco qui la ricetta del nostro cremosissimo pudding! Ci vuole proprio poco a preparalo e ti bastano 2 pere e il panettone avanzato.

Prima di servirlo, aspetta che si raffreddi un po’ ma non del tutto. Il pudding infatti è golosissimo se mangiato tiepido.