Con l’avvicinarsi del giorno di Natale si comincia sempre di più a sentire lo spirito festivo nell’aria. Basta uscire fuori per vedere luci e decorazioni in giro per la città e sentire subito il bisogno di portare questa magia anche dentro casa. Ecco allora in questo articolo come accogliere l’atmosfera natalizia dentro casa grazie a queste 5 sorprendenti idee di decoro.

Due semplice idee fai-da-te

Basterà dare sfogo alla nostra creatività, pensando a come divertirci per creare addobbi insoliti, fiocchi natalizi e decorazioni originali. Per dare allora quel tocco in più basterà servirci delle decorazioni in feltro: una stoffa che si ottiene tramite l’infeltrimento di alcuni tessuti. Grazie a questa, potremmo allora realizzare fantastiche calze ornamentali da appendere in giro per casa o altre piccole decorazioni in stile natalizio. Un’idea, ad esempio, potrebbe essere quella di creare dei piccoli fiocchi di neve ritagliati nel feltro bianco e attaccarli sull’albero o disporli in tavola durante il cenone.

Allo stesso modo potremmo anche usare la pasta di sale per creare delle immancabili decorazioni fai-da-te. Questo grande classico generalmente utilizzato per creare stelline e decorazioni saprà dare quel tocco in più che mancava la nostra casa. Per realizzare questa pasta bastano alcuni semplici ingredienti sempre presenti in cucina, cioè acqua, farina e sale fino. Una volta mischiati ed amalgamati per bene potremo anche aggiungere del colorante alimentare liquido o in polvere per creare decorazioni ancora più belle. Grazie a questa potremmo allora realizzare tutte le sagome e forme tipiche del Natale come babbi Natale, elfi, renne e tanto altro ancora.

Un’altra decorazione fantastica che potremmo sfruttare per cambiare completamente l’atmosfera all’interno di casa sarà quella dei centritavola natalizi. Questi oggetti semplici e facili da preparare sapranno dare quel tocco magico che renderà i nostri manicaretti ancora più speciali. I materiali più gettonati sono sempre pigne, specchi, agrumi, candele fai-da-te e piccoli pacchettini regalo. Tutti oggetti facilissimi da reperire che, quando accostati nel modo giusto, ci regaleranno un risultato strepitoso.

Non dimentichiamoci poi delle decorazioni naturali: stiamo parlando proprio di quelle create utilizzando ghiande, juta, rami di legno intrecciati e pigne. Grazie a questi, infatti, potremmo ottenere delle bellissime corone festive da appendere alla porta d’entrata. Un tocco di classe originale e colorato che riuscirà ad accogliere con lo spirito giusto già dal portone di casa.

Per finire non potremo certo farci mancare anche il calendario dell’avvento, magari utilizzando bigliettini di Natale fai-da-te o delle mollette al posto delle finestrelle. Utilizzando materiali insoliti e colorati otterremo degli effetti davvero strabilianti, delle migliori decorazioni.

