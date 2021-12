Con l’arrivo della pioggia e della neve, un problema da fronteggiare quasi quotidianamente è la pulizia dei vetri. Aloni, ditate, polvere e sporcizia sono i nemici giurati di queste superfici che sono importantissime per far arrivare più luce in casa.

Tuttavia, in casa non ci sono solo i vetri delle finestre o delle porte, ma anche quelli del box doccia e gli specchi. Quindi, per pulire tutto con efficacia abbiamo bisogno di un detergente universale che possa eventualmente smacchiare anche i vetri dell’auto.

In questo articolo, quindi, vedremo come realizzarne uno in casa, che possa farci risparmiare anche un po’ di soldi.

Vetri splendenti e senza aloni con questo detergente universale che non deve mai mancare a casa

Per realizzare questo detergente fai da te davvero super efficace, avremo bisogno di soli tre ingredienti.

Il primo è l’alcol etilico, un solvente facilmente reperibile nei supermercati, che sgrassa efficacemente vetri ed altre superfici. Possiamo utilizzare sia l’alcol a 95° (alimentare), sia quello denaturato a 90° (rosa).

A livello di risultati, non si riscontrano particolari differenze perché sono entrambi efficaci. Tuttavia, bisogna considerare che l’alcol alimentare è inodore ma costa di più, mentre quello rosa costa di meno ed è più puzzolente.

Il secondo ingrediente è l’acqua demineralizzata, anch’essa reperibile nei supermercati, ma che possiamo ottenere gratuitamente in altri modi. Ad esempio, possiamo raccogliere l’acqua piovana, o la neve, e filtrarle per eliminare le micro polveri. Oppure possiamo sfruttare l’acqua raccolta dal deumidificatore.

Il terzo ingrediente è il detersivo per i piatti, un ottimo tensioattivo che sgrassa ed elimina lo sporco in un attimo. Possiamo utilizzare questo prodotto all’interno di altri detersivi fai da te, come ad esempio questo sgrassatore universale.

Dosi necessarie e modalità d’uso

Dopo aver scoperto le varie proprietà degli ingredienti, vediamo ora come dosarle nella maniera giusta.

In un contenitore spray bisogna mischiare:

430 millilitri di acqua demineralizzata;

70 grammi di alcol etilico;

una goccia di detersivo per i piatti.

È importante non esagerare con la quantità di detersivo per i piatti, perché potrebbe creare troppa schiuma e lasciare aloni. Quindi ne basta davvero una piccola quantità.

Come per l’utilizzo di tutti detergenti a base alcolica, bisogna però prestare attenzione ed avere alcune accortezze. Infatti, è fondamentale utilizzare questa miscela con le finestre aperte, per garantire così un ricircolo dell’aria. In secondo luogo, è importante spruzzarlo direttamente sul panno e non sul vetro, per evitare così di respirarlo.

Quindi, ecco svelato il rimedio per ottenere vetri splendenti e senza aloni con questo detergente universale che non deve mai mancare a casa.