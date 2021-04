La passione per il giardinaggio sta prendendo sempre più piede. Ma anche chi non ha spazi aperti può dedicarsi alla cura delle piante. Anzi queste posso arricchire l’arredamento della propria casa. Soprattutto se si parla di fiori che colorano l’ambiente. Normalmente però le piante hanno bisogno di alcune necessità. Ovvero la terra e un vaso apposito dove piantarle. Trattare il terriccio non è sempre una cosa facile. Soprattutto negli interni di un’abitazione dove può anche sporcare. In realtà esistono piante che non necessitano di queste cose. E sono perfette per dare più vita al nostro design. Infatti, per rendere la casa coloratissima bisogna avere questo fiore che si coltiva in modo facilissimo senza terra risparmiando tempo e denaro.

Coltivare in modo alternativo

Prima di svelare nelle prossime righe qual è la pianta in questione, dobbiamo parlare di come si cura. Non tutti sanno che alcune particolari piante possono essere trattate con l’idrocoltura. Questa tecnica consente di non utilizzare la terra per far crescere il nostro verde. Infatti, basta riempire un vaso di una certa quantità di acqua. E successivamente travasarci la pianta desiderata. Questa crescerà senza bisogno di altro. Per dare soddisfazione agli occhi si possono usare vasi di vetro. Così da dare un tocco di design leggero e naturale. Con questo tipo di coltura non si dovrà più perdere tempo nella manutenzione. Inoltre, si risparmierà sia sull’acquisto del terriccio sia sui fertilizzanti. Ora scopriamo di quale pianta stiamo parlando e qualche consiglio su come curarla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’Anthurium

Questa pianta di origine tropicale è perfetta per ravvivare la nostra casa. I suoi fiori hanno un colore rosso vivo che accende l’arredamento. Si può benissimo tenere in un vaso di acqua senza utilizzare la terra. Per curarla nel modo giusto servono pochissimi accorgimenti. Prima di travasarla nell’acqua bisogna pulire bene il terriccio che si trova sulle radici. Una volta ogni 3 settimane bisogna cambiare l’acqua e sciacquare anche il vaso. Non ha bisogno di altro. È perfetta anche per chi non ha il pollice verde. Adesso sappiamo che per rendere la casa coloratissima bisogna avere questo fiore che si coltiva in modo facilissimo senza terra risparmiando tempo e denaro.