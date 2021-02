A volte accade che quando in casa arrivano estranei il gatto corra a nascondersi.

Il gatto è un animale che, per natura, tende a nascondersi nei posti più strani dai mobili ai divani fino agli angoli dimenticati.

In molti casi questo comportamento è normale. Il gatto lo fa per divertirsi o perché ha bisogno di ritagliarsi uno spazio tutto suo. Per questo motivo sarebbe importante cercare di mettere a disposizione dell’animale uno spazio tranquillo che potrà utilizzare tutte le volte che vuole.

Tuttavia, ci sono casi in cui questo atteggiamento del gatto è sintomo di un malessere diffuso.

Questi malesseri sono, spesso, legati a filo diretto al vissuto del micio. Un gatto che si nasconde spesso è un gatto che, molto probabilmente, ha subito dei traumi non indifferenti da piccolo.

Quest’abitudine del gatto potrebbe nascondere qualcosa di più grave.

Socializzazione

I gatti imparano a relazionarsi con gli esseri umani e con gli altri simili durante le prime fasi della loro vita. Frequentemente, nel caso di gatti trovatelli questa prima fase dello sviluppo viene meno e per questo motivo ci saranno dei problemi nel gatto adulto.

Nel caso in cui sia stato separato dalla famiglia o abbandonato il gatto tenderà ad essere molto diffidente e a sviluppare problemi di socializzazione. Gli estranei verranno irrimediabilmente visti come potenziali aggressori e questo spingerà il gatto a fuggire e nascondersi.

Traumi

Oltre ai problemi di socializzazione, il gatto può aver subito dei traumi legati ai rapporti con gli umani.

Il gatto, infatti, può avere subito dei traumi e determinate persone potrebbero ricordargli i suoi carnefici. Spesso, eventi che potrebbero sembrare banali possono essere visiti dal gatto come un qualcosa di veramente traumatico.

Stress

Il gatto, poi, potrebbe tendere a nascondersi per stress. I gatti sviluppano stress quando ci sono cambiamenti all’interno dell’abitazione.

Un cambio di casa, l’arrivo di un bambino, la morte di un membro della famiglia o di un altro animale sono tutti eventi che potrebbero dare vita a situazioni stressanti per il gatto.

Cosa fare

Quando il gatto si nasconde, anche se per noi è un qualcosa di incomprensibile, bisognerebbe lasciarlo tranquillo. Ovviamente non dovrà essere obbligato ad uscire dal momento che questo potrebbe solamente aggravare la situazione.

Assecondare il gatto, invece, sarà importante per renderlo più sicuro di sé e aiutarlo a non agitarsi.

Ecco, dunque, come comportarsi di fronte a quest’abitudine del gatto potrebbe nascondere qualcosa di più grave.