Chi avrebbe mai pensato che con gli ingredienti di un cocktail famoso, si potesse creare in cucina un dessert da servire e stupire tutti con una dolce scoperta?

Gli ingredienti sono lime, rum e una manciata di foglioline di menta che hanno ispirato la creazione di questa fantastica torta mojito che farà impazzire tutti.

La torta si presenta come una classica cheesecake, senza formaggio cremoso, da preparare in pochissimo tempo e senza cottura in forno.

Ingredienti per il biscotto:

350 g di biscotti (digestive)

120 g di burro

Ingredienti per il ripieno:

350 ml di panna fresca

250 g di ricotta

80 g di zucchero

50 ml di rum bianco

25 foglioline di menta

3 lime

15 g di gelatina in fogli

Non è solo un cocktail ma una dolce scoperta in cucina da servire come dessert

Procedimento

Iniziare la preparazione mettendo il burro tagliato a tocchetti in un pentolino a bagnomaria e lasciarlo sciogliere. Nel frattempo, prendere i biscotti e tritarli finemente ed infine unire il burro liquido e mescolare fino al completo assorbimento.

Prendere una tortiera con cerniera apribile, rivestire il fondo con la carta da forno e versare la base di biscotti e burro e compattarla con l’aiuto di un cucchiaio distribuendo omogeneamente il composto. Far riposare la base della torta in frigorifero per almeno 20 minuti.

Mentre la base si assesta in frigorifero, preparare il ripieno. Prendere la panna fresca da frigorifero e montarla a neve con l’aiuto delle fruste elettriche e metterla da parte.

A parte, in un recipiente versare lo zucchero nella ricotta e mescolare con le fruste per avere un risultato pannoso. Versare nel composto di zucchero e panna, le foglioline di menta tritata, il succo e la buccia di lime grattugiata e mescolare bene tutti gli ingredienti.

Inserire in acqua tiepida i fogli di gelatina e lasciarli in ammollo per qualche minuto. A parte prendere il rum e riscaldarlo a fuoco moderato e quando la gelatina sarà morbida, prenderla, strizzarla e scioglierla nel rum caldo.

Prendere la panna precedentemente montata e aggiungere il composto di ricotta, zucchero, menta e buccia e succo di lime e mescolare bene. Successivamente unire il rum con la gelatina sciolta e mescolar ancora fino ad ottenere un composto uniforme e compatto.

Versare il ripieno nella base della torta livellando la superficie con una paletta in silicone e lasciar riposare in frigorifero per circa 3 ore. Infine decorare la torta con qualche fogliolina di menta e fettina di lime.