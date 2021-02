Indossare una mascherina è ormai un passaggio fondamentale per prepararsi a uscire di casa. Le mascherine, per funzionare a dovere, devono ovviamente essere aderenti non soltanto sul viso, ma anche per quanto riguarda gli elastici. Gli elastici non devono essere troppo molli, in modo che la mascherina rimanga ben salda al di sopra del nostro naso e non scivoli giù quando parliamo o camminiamo.

Purtroppo, questo può creare fastidio alle nostre orecchie. Molti di noi riscontrano pelle arrossata e dolorante dietro il padiglione auricolare, nei punti che entrano a contatto con gli elastici. Specialmente se si tratta di mascherine Ffp2, più aderenti, questo problema può diventare molto fastidioso in poche ore. Ma niente paura, esiste una soluzione semplicissima a questo problema, che darà sollievo immediato alle nostre orecchie, naturalmente senza compromettere l’efficacia della mascherina.

Se abbiamo le orecchie doloranti a causa della mascherina, questa è la nuova soluzione geniale che fa per noi.

Utilizziamo un gancio

La soluzione è molto semplice: basta tenere tirati gli elastici della mascherina non con le nostre orecchie, ma con un gancetto apposito che fisseremo dietro la testa.

In commercio esistono già dei ganci apposta per mascherine, fatti di gomma morbida e regolabili che ci permettono di sostenere gli elastici senza causare irritazione alle nostre orecchie. Ma se non vogliamo acquistarli, possiamo anche utilizzare oggetti che già abbiamo in casa.

Possiamo crearlo anche a casa

Possiamo creare un gancio per la mascherina anche in casa utilizzando ad esempio un piccolo moschettone, facilissimo da aprire e chiudere in fretta, che andremo ad agganciare dietro la nostra testa. Oppure andrà bene anche un gancio composto da due elastici, ma anche una graffetta per documenti. L’importante è assicurarci che la mascherina rimanga sempre aderente e non perda la sua efficacia.

Una volta utilizzata la mascherina, si raccomanda di tagliare sempre gli elastici prima di buttarla via, ecco spiegato perché occorre farlo.