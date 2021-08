Pensando alla moda viene subito in mente la borsetta indossata dalla nostra star preferita e che tanto desideravamo addosso. O quel fantastico paio di scarpe che abbiamo ripetutamente ammirato in vetrina e che ancora non abbiamo deciso di acquistare perché troppo caro. Ma le tendenze non si indossano solamente dalle spalle in giù. Anche il viso vuole la sua parte e non a caso spesso è la prima cosa che si nota di una persona.

Per questo la moda passa anche dagli occhiali. I modelli da vista, in particolare, hanno acquisito un nuovo ruolo col passare del tempo. Oggi, infatti, non servono più solamente a farci vedere meglio, ma sono un vero e proprio accessorio che può donare fascino al nostro viso. In questo articolo proporremo quelli che con molta probabilità saranno i modelli più in voga per la fine dell’anno e che non possiamo lasciarci sfuggire. Infatti sono questi gli occhiali da vista 2021 che spopoleranno in autunno e inverno.

Direttamente dal passato ecco gli occhiali cat eye per uno sguardo sicuro e senza compromessi

Avevano già fatto faville lo scorso anno, ma si sa, le mode a volte ritornano. Anche per la fine del 2021 si fanno spazio con decisione le ammalianti montature cat eye. In voga negli anni 70, si sono ripresi la scena e non vogliono sapere di andarsene. Perfetti per incorniciare e impreziosire i volti squadrati, ce ne sono in vendita di tutti i gusti. Dai classici con le montature sottili che non vogliono nascondere il viso ai più estrosi dalle sfumature vivaci o animalier. La scelta sta solo a noi.

Sono questi gli occhiali da vista 2021 che spopoleranno in autunno e inverno

Se i cat eye sono il tocco in più per il viso squadrato, gli occhiali a goccia stanno alla perfezione sui volti ovali e allungati. La goccia non tradisce mai le aspettative!

I tradizionali modelli “da aviatore” non tradiscono nemmeno quest’anno e si impongono come uno degli accessori must have del dopo estate. Anche in questo caso ci si ritrova di fronte a un’ampia scelta di modelli. Per chi vuole osare e non passare inosservato consigliamo le eleganti montature oro e argentate. Le cornici fini e non ingombranti ne elevano ulteriormente il livello di ricercatezza. Ecco dunque gli occhiali di cui non faremo a meno per la prossima stagione. Se l’articolo ha avuto successo e si vuole approfondire, ecco i pantaloni estivi elegantissimi per restare sempre alla moda.