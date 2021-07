In estate la parola d’ordine è abbronzarsi. Come ogni anno, però, attenzione a non esagerare con l’esposizione al sole, perché si rischia di danneggiare la pelle. È bene scegliere il giusto orario e la giusta protezione, in modo da ottenere un ottimo risultato senza controindicazioni.

Tutti noi sappiamo che alcuni alimenti supportano l’abbronzatura grazie alla presenza del betacarotene, un carotenoide precursore dell’importantissima vitamina A. Difatti, una volta assimilato dall’organismo, si trasforma proprio in vitamina A, utile al mantenimento di un colorito dorato. Esistono vari tipi di frutta e verdura ricchi di betacarotene e in questo articolo ci soffermeremo su due in particolare: pesche e carote.

Le pesche contengono 100 microgrammi di betacarotene ogni 100 grammi, mentre le carote all’incirca 1000, un numero di gran lunga superiore. Per consumarle e ottimizzare i risultati, noi della Redazione suggeriamo di preparare un ottimo centrifugato di carote e pesche, ottimo per il caldo afoso.

Abbronzatura dorata tutta l’estate con questo frullato con 2 soli ingredienti

I nostri esperti suggeriscono di preparare un ottimo centrifugato di carote e pesche, gustoso e fresco per le giornate più calde.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono due pesche e due carote, da tagliare a pezzettini e frullare con uno strumento ad hoc. Che sia un frullatore o una centrifuga, l’importante è tritare i nostri due ingredienti. Possiamo allungare la bevanda con dell’acqua o con del latte di soia, oppure ancora con del ghiaccio per renderla più fredda.

Suggeriamo di non eccedere con le quantità, anche perché si tratta pur sempre di frutta e verdura, che in eccesso possono disturbare lo stomaco. Pesche e carote non hanno particolari controindicazioni, salvo eventuali allergie e, come detto, gli eccessi. È possibile ottenere un’abbronzatura dorata tutta l’estate con questo frullato con 2 soli ingredienti e tantissimo gusto. In pochi minuti, ecco che la merenda è servita e la tintarella… assicurata.