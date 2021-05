Una strana leggenda narra che la nostra abbronzatura dipenda (anche) da quante carote consumiamo nella nostra dieta quotidiana. Stiamo parlando, appunto, di una leggenda, di una diceria che molti hanno smentito ma che in parte ha il suo fondamento di verità.

Difatti, le carote sono ricche di beta-carotene, una sostanza organica che influenza la colorazione della nostra pelle. Elevate quantità nell’organismo potrebbero creare l’effetto di un colorito tra il rosso e l’arancione, tipico dei primi giorni di sole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Possiamo dire dunque che le carote non sono responsabili della tintarella da sole d’agosto, ma certamente contribuiscono all’abbronzatura.

Fatta questa premessa, c’è qualcosa che fa delle carote le massime rappresentanti del classico colore arancio-rosso. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Si dice che le carote facciano bene alla tintarella, ma c’è un’altra cosa che le rende uniche e non riguarda la cucina

Gli esperti di beauty e cosmetica suggeriscono di utilizzare l’ortaggio di Bugs Bunny per creare una tintura naturale per i capelli. Si otterrà una colorazione tendente al rosso-arancio, come probabilmente si poteva immaginare.

Tutto ciò che bisogna fare è prendere del succo di carota, un po’ d’olio d’oliva e un cucchiaio di olio di cocco. Non serve un dosaggio preciso, basta andare ad occhio e usarne quantità relativamente uguali tra tutti e tre gli ingredienti. A questo punto non resta che versarli in una ciotolina, mescolare e applicare il composto sulle parti dei capelli che si vuole colorare. Lasciare in posa per circa un’oretta e risciacquare con uno shampoo delicato per evitare di spazzare via il colore.

Una colorazione a breve termine

Trattandosi di una tintura fai da te, il suo effetto sarà temporaneo, il che la rende perfetta per chi ama sperimentare e provare nuove colorazioni. Basteranno pochi lavaggi e si tornerà al proprio colore naturale senza alcuna ripercussione sui capelli. Ecco infatti l’altro lato positivo di questo metodo fai da te: nessun agente aggressivo o sostanze chimiche. Si dice che le carote facciano bene alla tintarella, ma c’è un’altra cosa che le rende uniche e non riguarda la cucina come potrebbe pensarsi. Utilizzare gli ortaggi per la cosmetica è ormai una prassi più che consolidata e a tal proposito consigliamo di leggere questo curioso articolo.