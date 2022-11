Alcuni sorprendenti abbinamenti tra birra e carne o pesce e dolci per stupire gli ospiti

In Italia è diffusa la cultura del vino. Siamo tra i produttori di eccellenze apprezzate in tutto il Mondo. Sappiamo che a ogni piatto si può abbinare un vino diverso, poiché ci sono aromi che si accostano meglio di altri. In generale, vini bianchi, rosati, rossi ma anche gli spumanti si gustano anche a tavola accompagnati dai cibi adatti.

Forse non tutti sanno che anche le birre si possono abbinare bene a tante preparazioni. Se vogliamo dare uno sguardo generale alle varie tipologie, possiamo distinguerle non solo per il colore ma anche per la composizione e il gusto.

Gli ingredienti base di questa bevanda alcolica sono il malto d’orzo e il luppolo. Tra le più conosciute ci solo le birre Ale, Lager, Pilsner. Troviamo anche le Bock, Weizen e le particolari birre dette d’Abbazia, aromatiche.

I piatti a cui abbinare la birra sono vari. Carni, pesci e addirittura anche i dolci possiamo assaporarli con un bel boccale.

Alcuni sorprendenti abbinamenti tra birra e carne invece del solito vino

Ciò che dobbiamo tenere presente, in linea di massima, è il gusto della birra. Non dovrebbe mai sovrastare e coprire quello della portata.

Alcune volte potremmo scegliere una bevanda di gusto simile, forte o leggero. Altre magari una birra che contrasti la grassezza del piatto. Scopriamone alcune da bere con i secondi.

Le carni rosse possono essere al sangue, stufate, ben grigliate. Per la tipica bistecca alla fiorentina potrebbe andare bene un birra dal sapore forte, magari doppio malto. Una Scotch Ale, ad esempio.

Con gli stufati di carne si potrebbe gustare una birra aromatica d’Abbazia. Con la carne alla griglia e gli arrosti in generale, Bock, Lambic o Ale.

Se invece preferiamo le carni bianche, meglio le birre leggere. Riempiamo, quindi, il boccale con la Lager.

Quale birra abbinare a pesci e dolci

Tra le varie birre quelle bianche potremmo berle magari con il pesce. Se è cucinato in modo saporito sarebbero da provare quelle d’Abbazia. Con i molluschi andrebbe bene una Pilsner. Con un primo tipo risotti o pasta con frutti di mare o pesce il gusto delle Bock potrebbe andare bene.

Dopo aver scoperto alcuni sorprendenti abbinamenti tra birra e carne e anche pesce, diamo un’occhiata a quelli con i dolci.

Tra i vini scegliamo di solito i passiti o lo spumante da sorseggiare con i dessert.

Per via del loro gusto potremmo abbinare in alternativa alcuni tipi di birra. Se stiamo servendo una crostata, potremmo portare in tavola una Ale. Con il tiramisù beviamo una Bock o una Stout, che si accosta bene anche con le torte al cioccolato.

Alcune precauzioni nel consumo di alcol

Vino e birra si trovano spesso sulle nostre tavole. Spesso queste bevande alcoliche si bevono anche fuori pasto. Sarebbe consigliabile assumerle senza eccessi, ad esempio, stando bene in salute e quando non si è sotto trattamento farmacologico.

Si dovrebbero evitare poco prima di mettersi alla guida di auto o macchinari. Inoltre, vino, birra e altri alcolici di solito sarebbero sconsigliati in gravidanza e allattamento. In alcuni casi e dopo aver sentito il parere del medico, si potrebbero bere le birre a basso tasso alcolico.