Con l’arrivo dell’autunno si comincia a tirare fuori dall’armadio qualche capo con le maniche lunghe, pantaloni più pesanti e qualche scarpa chiusa. Mettere da parte sandali, infradito ed espadrilles forse ci farà venire in mente qualche ricordo legato all’estate. Riprendere a indossare, però, tanti altri modelli autunnali entusiasma e rende più piacevole il cambio stagione.

Tra le scarpe che piacciono di più e che tornano di moda ogni anno ci sono gli stivali. Nei negozi se ne trovano di tanti tipi e di diverse altezze. Oggi scopriamo in particolare come abbinare gli stivali alti sopra al ginocchio.

Cosa mettere con queste scarpe

Gli stivali o gli stivaletti si portano volentieri per proteggere piede e gamba dal freddo. Sono anche utili in caso di pioggia, specialmente se la suola è antiscivolo.

Quelli che arrivano sopra al ginocchio sono molto belli e femminili. Stanno bene a tutte e ne esistono di vario tipo, con lacci o senza e anche a calza.

Si potrebbe avere però un dubbio su come indossarli. Per slanciare la figura e la gamba andrebbero messi con i leggings scuri, molto comodi, tra l’altro. Se si preferisce usare collant chiari, indossiamo gli stivali alti neri o di altri colori con una gonna. In questo caso scegliamola un po’ corta, in modo da far vedere bene la parte alta delle scarpe sulla coscia.

Nelle giornate più fresche mettiamoli insieme a un cardigan lungo. Con shorts, vestiti o gonne gli stivali sopra il ginocchio stanno bene anche sotto un cappotto. Chi ama i jeans e non vuole rinunciarci, sarebbero da preferire skinny da infilare in questo tipo di calzature.

Abbinare gli stivali alti sopra al ginocchio e i trucchi per non farli scendere

Quando camminiamo con gli stivali alti anche a calza potrebbe accadere di sentirli scivolare. In questo caso ci sarebbero dei trucchetti da usare per evitarlo.

Innanzitutto quando li proviamo per la prima volta cerchiamo di scegliere un modello che calzi bene e del nostro numero. Il primo trucco per tenere fermi gli stivali alti è quello di farli aderire alla gamba indossando dei calzettoni o le parigine. Un altro modo utile può essere quello di applicare alla fodera interna in cima del nastro biadesivo.

Se abbiamo gli stivali con i laccetti, facciamo attenzione a come li stringiamo. Per sicurezza potremmo fare un giro attorno alla gamba e fermare i due capi con un doppio nodo.

Infine, un altro metodo consisterebbe nel mettere dei pezzetti di velcro adesivo dentro la parte superiore della scarpa. Poi prendiamo un elastico largo due dita e mettiamolo sulla coscia cucendo le due estremità. Su di esso mettiamo altri pezzetti di velcro. A questo punto infiliamo gli stivali e fermiamoli facendo aderire il velcro.

