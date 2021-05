Sia che si abbia o meno una lavastoviglie tutti siamo sottoposti al lavaggio manuale dei piatti un giorno o l’altro. A volte lo facciamo per risparmiare acqua. La lavastoviglie va infatti avviata quando è piena e non possiamo lasciarci le stoviglie troppo tempo sennò puzzano.

Inoltre, ci sono certi oggetti come alcune padelle o ciotole in materiali particolarmente delicati che vano assolutamente lavati a mano. Ad esempio, i bicchieri di cristallo o anche di vetro, da vino o da champagne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco perché abbiamo sempre fatto un errore lavando i piatti ed ecco un rimedio per non danneggiare la nostra salute e la nostra pelle.

Il metodo per lavare i piatti in sicurezza per non avere problemi di salute

Da sempre e non solo durante la pandemia è importante lavarsi le mani e non toccare superfici piene di batteri. Le mamme italiane considerate spesso troppo apprensive o maniacali avevano ragione. L’igiene e le pulizie sono fondamentali e soprattutto si evitano poi malattie spiacevoli. Questo non solo per i bambini piccoli ma anche per i giovani e gli adulti.

Nei piatti si annidano batteri e resti di cibo, le posate sono state a contatto con la bocca e con i batteri del nostro organismo. Toccarli a mani nude anche se sciacquando sotto l’acqua è un grosso rischio.

In Scandinavia il metodo più diffuso è infatti quello del lavaggio con la spazzola. Ma tocchiamo sempre i piatti da un lato con le mani e soprattutto c’è un altro problema. L’acqua calda o fredda e il contatto con i detersivi.

Abbiamo sempre fatto un errore lavando i piatti ed ecco un rimedio per non danneggiare la nostra salute e la nostra pelle

Non possiamo più permetterci di lavare i piatti a mani nude, servono quindi dei guanti. In lattice possibilmente rivestiti in microfibra per evitare di sciupare la pelle con acqua e detersivi.

Innanzitutto è bene preferire prodotti naturali a base di sapone di Marsiglia, limone, aceto e rosmarino o salvia. In più è importante poi lasciare i guanti aperti dalla parte interna per prendere aria ed evitare che si accumulino muffe causate dall’umidità.